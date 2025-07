Suns e Warriors negociam troca de jogadores

Os rumores da NBA ainda estão em alta durante a offseason. O mais recente é de que Phoenix Suns e Golden State Warriors negociam uma troca de vários jogadores para 2025/26. De acordo com Brett Siegel, do ClutchPoints, o ponto central do negócio seria o ala Jonathan Kuminga.

Um dos jogadores oferecidos pelo Suns na troca seria Grayson Allen. O ala-armador foi um dos principais reservas da NBA no último ano e é reconhecido pela qualidade como defensor de perímetro. No entanto, segundo Siegel, o Warriors não se interessou na proposta, por conta do salário do jogador.

Allen conta com mais dois anos de contrato garantido, no valor de US$35 milhões. Além disso, conta com uma opção para a terceira temporada, avaliada em US$19.3 milhões. Desse modo, o Warriors não estaria interessado em comprometer ainda mais o teto salarial na troca por jogador que não deve trazer impacto imediato no time titular.

Ainda não se sabe se o Suns vai tentar oferecer outra proposta por Jonathan Kuminga. O time do Arizona, porém, está de olho em uma troca pelo jogador do Warriors desde que dispensou Bradley Beal. Com espaço na folha salarial, a equipe tem condições de receber o ala-pivô de Golden State através de sign-and-trade.

O desafio do Phoenix Suns, ainda assim, é de fato oferecer jogadores que interessem o Warriors na troca. De acordo com John Gambadoro, principal jornalista na cobertura do time de Phoenix, a chance de contratar Kuminga é baixa.

“Não vou dizer que não tem chance de acontecer. O Suns gosta do Kuminga há algum tempo. Não acho que seja provável, mas as chances são baixas. Então, não é algo que descarto”, escreveu o insider do Arizona Sports.

Por fim, é quase certo que Kuminga deixe em breve o Golden State Warriors em troca. Isso porque, ainda segundo Siegel, o ala quer mudar de ares na NBA. As restrições salarias da liga, no entanto, impedem que algum time ofereça uma proposta por ele na agência livre. Desse modo, ele teria que acordar um sign-and-trade com o Golden State.

O impasse, desta forma, seria o valor do contrato. O camisa 00 quer algo na faixa de US$30 milhões anuais. Para Siegel, o Warriors está disposto a oferecer um contrato curto, de no máximo US$20 milhões, para poder acertar a troca em algum momento.

