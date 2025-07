Kyrie Irving revela bastidor de treino com Luka Doncic

Kyrie Irving e Luka Doncic levaram o Dallas Mavericks às finais da NBA em 2024. No entanto, a parceria entre os armadores durou apenas duas temporadas. Afinal, o craque esloveno foi negociado com o Los Angeles Lakers na última trade deadline. Na troca mais chocante da liga, o time texano recebeu Anthony Davis.

Continua após a publicidade

Durante uma live recente, Kyrie revelou o bastidor de um treino com Luka. Acima de tudo, o veterano destacou a loucura que é ter alguém tão talentoso como o esloveno no mesmo time. Além disso, Irving conta que ficou perplexo com o desempenho de Doncic em uma atividade antes da famosa troca.

“Cara, no treino? Se você fizer um jogo, ele fará 60 pontos, 18 assistências e 18 rebotes. Esse é o nível. Eu vi o Luka marcar 24 pontos em três minutos contra alguém em um treino. Ele é único”, disse o camisa 11 do Mavericks.

Continua após a publicidade

Muitas pessoas especulam qual seria o teto do time de Dallas com a dupla Luka Doncic e Kyrie Irving. Mas um ano depois de levaram o Mavs ao vice-campeonato da NBA, a alta cúpula da franquia abriu mão do esloveno. Uma decisão que, a princípio, parece desastrosa. Afinal, a equipe tinha um talento geracional de 26 anos no auge da carreira. E, em contrapartida, recebeu um astro de 32 anos com histórico de lesões como Davis.

Leia mais!

Em Los Angeles, Doncic já se tornou o rosto do Lakers para os próximos anos. Todo o planejamento da franquia passa pelo camisa 77. Nesta offseason, ele deverá assinar uma lucrativa extensão de contrato. Companheiro de Luka, o craque LeBron James ficou em segundo plano no Lakers. Algo que o maior cestinha da história da NBA vivencia pela primeira vez na longa carreira.

Continua após a publicidade

O camisa 11, por sua vez, se recupera de uma grave lesão. Afinal, em março deste ano, o jogador de 33 anos rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo. Desse modo, ele vai perder o início da próxima temporada da NBA. Kyrie Irving vinha em grande fase no Mavs, após a troca de Luka Doncic. Em dez jogos sem o esloveno, ele obteve médias de 28,1 pontos e 4,1 passes decisivos.

Mesmo afastado das quadras, Kyrie fechou uma extensão de contrato com o Mavericks. Pelo acordo, o veterano vai receber US$119 milhões pelos próximos três anos. O último deles é de opção do armador, nove vezes All-Star. A direção da franquia, com isso, garante a presença do astro enquanto vai tentar lutar pelo título da NBA no período.

Continua após a publicidade

Apesar de estarem em times diferentes, Luka Doncic e Kyrie Irving permanecem amigos. Há três semanas, por exemplo, o craque do Lakers ligou para o ex-companheiro que estava fazendo uma live. O detalhe é que eram 4 horas da madrugada na Eslovênia.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA