Kyrie Irving estende contrato com o Mavericks

O Dallas Mavericks vai preparando o time para as próximas temporadas da NBA. De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, o Mavericks acertou a extensão do contrato do armador Kyrie Irving. Para isso, no entanto, Irving abriu mão de seu último ano (2025/26, no valor de US$43.9 milhões) para fechar um novo, mais longo.

Continua após a publicidade

Agora, Kyrie Irving vai receber US$119 milhões pelos próximos três anos. O último deles é de opção do armador, nove vezes All-Star. É um valor menor anualmente (cerca de US$39.7 milhões), mas por um período maior. A direção, com isso, garante a presença do astro enquanto vai tentar lutar pelo título da NBA no período.

É a segunda extensão de contrato que o Mavericks faz em cerca de 24 horas. Isso porque o time acertou a permanência do pivô Daniel Gafford na noite de segunda-feira (23). Gafford vai ficar em Dallas até 2028/29.

Continua após a publicidade

Havia a expectativa de que o Mavericks fechasse um novo acordo de Irving o mais rápido possível. Nem tanto pelo medo de o perder na agência livre, pois está fora por tempo indeterminado. Mas para já entrar na offseason com os seus principais jogadores sob contrato para os próximos anos. O mesmo, aliás, deve acontecer com PJ Washington, que possui um expirante de US$14.1 milhões em 2025/26.

Leia mais

Com o novo contrato de Kyrie Irving com o Mavericks, o time deve acertar a extensão de Washington nos próximos dias e, então, ir atrás de um armador. Sem Irving por um longo período, especula-se que a equipe tente fechar com um jogador para ser titular da posição enquanto o veterano estiver fora.

Continua após a publicidade

No entanto, o nome mais forte dos rumores é de outro jogador experiente: Chris Paul. Agente livre do San Antonio Spurs, Paul afirmou que gostaria de voltar a jogar em Los Angeles, pois sua família segue morando lá desde os tempos de Clippers. Ele explicou em entrevista recente que a prioridade é atuar na Califórnia, mas pode pensar no assunto, dependendo da oferta.

A questão é que poucos times poderiam dar a Paul a chance de ainda ser titular na NBA. O Mavs seria um deles. Aos 40 anos e com experiência de 20 temporadas na liga, o armador voltaria a ser reserva quando Kyrie Irving voltar às quadras.

Nesta quarta-feira (25), o Mavericks pode dar mais um grande passo em sua recuperação. Após ser finalista da NBA em 2023/25, o time de Dallas fez a troca de Luka Doncic para o Los Angeles Lakers, mas o elenco sofreu com várias lesões e ficou apenas com uma vaga no play-in. Não se classificou para os playoffs, no fim das contas. Mas no Draft de 2025, com a primeira escolha, deve selecionar o jovem Cooper Flagg.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA