Mavericks estende contrato de Daniel Gafford

De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, o Dallas Mavericks está estendendo o contrato do pivô Daniel Gafford. O jogador possui acordo para 2025/26, no valor de US$14.4 milhões. Ou seja, é uma extensão prévia para os próximos três anos. Segundo Charania, Gafford vai ganhar cerca de US$60 milhões.

Assim, o Dallas Mavericks garante seu garrafão com Dereck Lively e Gafford, a dupla dos últimos dois anos, por mais algumas temporadas. Enquanto Lively tem acordo até 2026/27, o do jogador de 26 anos vai até 2028/29.

A ideia da direção de Dallas é usar um deles como titular ao lado de Anthony Davis, que pediu para atuar como ala-pivô. Com isso, o time evita a aproximação de outros interessados em seus jogadores de garrafão. De acordo com alguns rumores, Gafford poderia sair em troca na offseason da NBA. Agora, com a manutenção, fica clara a ideia da diretoria.

Daniel Gafford chegou ao Mavericks em 2023/24, após troca com o Washington Wizards. Ele foi titular em 21 dos 29 jogos com o time texano naquela campanha. Então, em 2024/25, ele teve algumas lesões e atuou em 57 partidas, começando 31 delas.

Com o novo contrato de Daniel Gafford, o Mavericks não compromete em nada seus salários para 2025/26. Afinal, como já possui acordo garantido para a temporada, seu novo valor só começa a contar a partir de 2026/27. Aliás, é possível que o time faça o mesmo com outros jogadores.

Afinal, Kyrie Irving e PJ Washington vão entrar em 2025/26 com contratos expirantes. Até porque, a ideia da direção é fazer as próximas duas ou três temporadas sem distrações com acordos a vencer. Como Irving está fora por um longo período, um dos principais objetivos de Dallas é fechar com algum armador para ocupar a função até que o veterano volte às quadras.

Por fim, o Mavericks ainda deve selecionar o jovem Cooper Flagg no Draft de quarta-feira. Dono da primeira escolha do recrutamento, Dallas deve utilizar Flagg como ala. Enquanto isso, Washington viria do banco de reservas, ao lado de Gafford.

O Mavericks foi ao play-in da NBA, mas não obteve a classificação para os playoffs. O time bateu o Sacramento Kings e caiu diante do Memphis Grizzlies no jogo eliminatório.

Em 2024/25, Daniel Gafford ficou com médias de 12.3 pontos, 6.8 rebotes, 1.8 bloqueio e acertou 70.2% dos arremessos em cerca de 21 minutos por noite.

