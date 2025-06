O Jumper Brasil inicia hoje a série diária “NBA Draft 2025: As necessidades de cada time”, com o Dallas Mavericks. Afinal, a equipe texana terá o privilégio de fazer a quinta escolha no recrutamento deste ano.

Poucos meses após a troca bombástica de Luka Doncic, a franquia de Dallas tirou a sorte grande ao vencer a Loteria do Draft. O Mavs tinha apenas 1,8% de chance de ficar com primeira escolha deste ano. E, assim, terá mais um talento geracional no elenco. Cooper Flagg é a unanimidade da classe de 2025, e candidato a ser o próximo astro da NBA.

Criticado pela negociação do craque esloveno, o GM Nico Harrison terá a chance de montar um elenco para brigar pelo título de 2025/26. O Mavericks já conta com uma base forte, mas terá de tomar decisões importantes na offseason. A equipe possui uma folha salarial elevada, com dez atletas. Kyrie Irving, por sua vez, tem a opção de testar o mercado.

Desse modo, Harrison vai precisar negociar alguns jogadores para evitar o primeiro apron, que é um limite que, quando ultrapassado, impede a equipe de usar certas exceções para contratar jogadores na NBA. Assim, com a chegada de Flagg, nomes como Caleb Martin e Daniel Gafford podem virar moedas de troca.

Mas, acima de tudo, os fãs do Mavs voltaram a sorrir na Loteria do Draft. Afinal, o possível Big 3 com Irving, Flagg e Anthony Davis empolga. E o time ainda tem coadjuvantes de qualidade como Dereck Lively, Klay Thompson e PJ Washington. Este, aliás, será elegível a uma extensão contratual de quatro anos, a partir de 29 de agosto.

Portanto, com a adição de um talento como Flagg, o Mavericks tem uma chance de ouro para voltar a ser protagonista na NBA. Basta Nico Harrison não atrapalhar.

NBA Draft 2025: As necessidades do Dallas Mavericks

Elenco para a próxima temporada (dez atletas com contratos garantidos)

PG:

SG: Klay Thompson (35 anos, US$16,7 milhões) / Max Christie (23 anos, US$7,7 milhões) / Jaden Hardy (22 anos, US$6 milhões)

SF: PJ Washington (26 anos, expirante de US$14,1 milhões) / Naji Marshall (27 anos, US$9 milhões)

PF: Anthony Davis (32 anos, US$51,1 milhões) / Caleb Martin (29 anos, US$9,6 milhões) / Olivier-Maxence Prosper (22 anos, US$3 milhões)

C: Daniel Gafford (26 anos, expirante de US$14,4 milhões) / Dereck Lively (21 anos, US$5,2 milhões)

Média de idade: 26,3 anos

Folha salarial: US$136,8 milhões

Agentes livres: Brandon Williams (PG, 25 anos, irrestrito), Spencer Dinwiddie (PG, 32 anos, irrestrito), Dante Exum (PG/SG, 29 anos, irrestrito), Kai Jones (C, 24 anos, irrestrito), Kessler Edwards (SF/PF, 24 anos, restrito)

Player option: Kyrie Irving (32 anos, US$43,9 milhões), Dwight Powell (33 anos, US$4 milhões)

Exceções salariais: mid-level para times que pagam Luxury Tax (US$5,7 milhões), trade exception (US$11 milhões), trade exception (US$7 milhões), trade exception (US$4,3 milhões), trade exception (US$2,1 milhões)

Posição carente: PG

Necessidades da equipe

Elenco saudável. Afinal, apenas Dinwiddie, Thompson e Marshall atuaram em mais de 60 jogos na temporada. Por conta do elevado número de lesões, o Mavs não chegou aos playoffs, um ano após o vice-campeonato da NBA.

Um novo astro, com potencial para ser o novo “rosto” do Mavs. A sorte sorriu para a franquia, com o sucesso na Loteria do Draft. Esse nome é Cooper Flagg.

Um armador reserva. A renovação de Kyrie não deverá ser um problema. Mas, e quem será o armador para liderar a segunda unidade? Os outros três jogadores da posição – Williams, Dinwiddie e Exum – são agente livres irrestritos.

Escolha no Draft 2025: 1

Nome mais indicado

* Pick 1

Cooper Flagg (SF/PF, Duke, freshman): simplesmente o maior talento da classe. Eleito melhor jogador do College, em 2024/25, Flagg será um astro na NBA. Acima de tudo, é um defensor espetacular. Versátil, consegue marcar todas as posições em quadra. Dono de um QI de basquete acima da média e atleticismo de elite, Flagg é capaz de fazer de tudo um pouco em quadra. Ou seja, dribla, passa, arremessa e defende.

