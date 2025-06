Shai Gilgeous-Alexander iguala marca de Michael Jordan na NBA

O craque do Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander igualou uma marca de Michael Jordan, o maior jogador da história da NBA. Nesse domingo (8), o armador brilhou no jogo 2 das finais. Em casa, o Thunder venceu o Indiana Pacers por 123 a 107 e igualou o confronto. Shai, aliás, foi o cestinha do duelo, com 34 pontos.

Eleito MVP desta temporada, o armador canadense tem números incríveis em 2024/25. Apenas dois jogadores na história da NBA alcançaram pelo menos três mil pontos, 600 assistências, 150 roubos de bola e 80 tocos em uma única temporada, contando fase regular e playoffs. O primeiro foi Jordan, em 1991/92. Naquela campanha, o eterno camisa 23 levou o Chicago Bulls ao bicampeonato da liga. Foram 3.163 pontos, 616 assistências, 226 roubos de bola e 91 tocos.

Agora, o astro do Thunder se junta ao maior de todos. São 3.032 pontos, 608 assistências, 163 roubos de bola e 87 tocos na campanha deste ano. Não por acaso, ele ganhou o prêmio de jogador mais valioso da NBA. Assim, resta saber se ao, final da temporada, o camisa 2 também vai levantar o troféu de campeão da liga.

No ritmo em que está jogando, Shai Gilgeous-Alexander tem boas chances de superar pelo menos duas dessas estatísticas de Michael Jordan na NBA. Hoje, as mais fáceis de serem alcançadas são as assistências e os tocos. Mas, caso a série contra o Pacers se estenda a sete jogos, e faça, em média, 26,2 pontos, o armador de Oklahoma ultrapassa Jordan nesse quesito.

Shai também se tornou o 12º jogador da história da NBA a acumular mais de três mil pontos na temporada regular e playoffs. Além disso, o astro fez 72 pontos nas duas partidas contra o Pacers. Esse é o maior número de pontos de um jogador em seus dois primeiros jogos nas finais da liga. O recorde anterior pertencia a Allen Iverson, ídolo do Philadelphia 76ers, que fez 71 pontos nas duas primeiras partidas da decisão contra o Los Angeles Lakers, em 2001.

Gilgeous-Alexander ainda alcançou uma marca que apenas Wilt Chamberlain tinha conseguido: a de nove jogos seguidos de pelo menos 30 pontos em casa na pós-temporada. Desde o segundo duelo contra o Memphis Grizzlies, na primeira rodada dos playoffs, o camisa 2 do Thunder totalizou 335 pontos. Portanto, caso faça ao menos 30 pontos no jogo 5 das finais, em Oklahoma, Shai ultrapassa o lendário pivô.

Por fim, o craque canadense se juntou a Rick Barry (1975), Dwyane Wade (2006) e LeBron James (2016) ao fazer pelo menos 30 pontos e três roubos de bola em jogos consecutivos das finais, em uma única temporada.

