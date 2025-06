Clippers ou Lakers: destino de Chris Paul é Los Angeles

O futuro de Chris Paul na NBA deve ser Los Angeles, seja Lakers ou Clippers. No podcast de Pat McAfee, o veterano deu detalhes sobre o próximo time que ele deve defender na liga. Aos 40 anos e agente livre, o camisa 3, que estava no San Antonio Spurs, deve retornar a Califórnia para passar mais tempo com esposa e filhos.

“É mais com a minha família do que qualquer outra coisa”, disse Chris Paul sobre a offseason. “Converso com minha família sobre isso. Meu filho acabou de fazer 16 anos, minha filha está com 12. Nos últimos seis anos, eu vivi longe deles. Tenho estado afastado deles por seis anos, então é um pouco diferente”.

Ao longo de seis anos, Paul viveu em Los Angeles como jogador do Clippers. Na franquia, ele fez sucesso, construiu um legado e se tornou um ídolo. Mais do que isso, a lenda da NBA encontrou na cidade um lar para ele e sua família.

Publicidade

No entanto, em 2017, Paul deixou o Clippers e também esposa e filhos para seguir carreira na NBA. Desse modo, nos últimos oito anos, passou por Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns, Golden State Warriors, além de Spurs.

Leia mais!

Na útima equipe, mesmo em reta final de carreira, o veterano mostrou que ainda é capaz de seguir na NBA. Em 2024/25, afinal, o camisa 3 jogou os 82 duelos e atingiu médias sólidas de 8.8 pontos e 7.4 assistências. Desse modo, Chris Paul não pretende encerrar a carreira ainda, enquanto aguarda uma proposta para voltar a sua família em Los Angeles, seja do Clippers ou do Lakers.

Publicidade

“Eu quero jogar, amo jogar. Mas, ao mesmo tempo, quero ser pai. Hoje pela manhã eu estava na academia às 6h da manhã. É uma loucura. Minha filha agora joga basquete. Antes de viajar pra cá, fiquei 20 minutos na academia com ela… Foi algo impagável. Então, é o tipo de coisa que o tempo não volta. Ainda assim, eu quero jogar, pois amo jogar, só que ao mesmo tempo quero ser pai”, finalizou Chris Paul.

Para conciliar os dois desejos, portanto, Paul deve enfim retornar a Los Angeles. No Clippers, ele pode se juntar a James Harden e Kawhi Leonard para alcançar o sonhado título que não conseguiu entregar durante seu auge na franquia. No Lakers, por fim, pode realizar o que não aconteceu na última década e jogar ao lado do amigo LeBron James.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA