Após título na Europa, Tiago Splitter retona à NBA

De acordo com o jornalista espanhol, Chema de Lucas, o brasileiro Tiago Splitter retornará à NBA após venceu seu primeiro título como técnico na Europa. O ex-jogador assumiu seu primeiro papel como treinador principal ao comandar o Paris Basketball, da França. Então, sagrou-se campeão da copa local, além de levar a equipe aos playoffs da EuroLiga. Agora, se juntará à comissão de Chauncey Billups no Portland Trail Blazers.

Depois de se aposentar como jogador em 2017, o ex-pivô, campeão com San Antonio Spurs em 2014, começou sua carreira de técnico no Brooklyn Nets, onde ficou de 2019 a 2023. Da mesma forma, Splitter fez parte da comissão do Houston Rockets em 2023/24. Depois disso, assumiu a função de treinador principal no Paris.

Além da sua boa temporada com título na Europa e as passagens pela NBA, Tiago Splitter é o principal auxiliar da seleção brasileira. Ao lado de Aleksandar Petrovic, ele esteve à frente da equipe nas Olimpíadas de Paris. Agora, se mantém na comissão do atual ciclo mirando Los Angeles 2028.

Publicidade

Como jogador, Tiago Splitter fez sucesso no Baskonia, tradicional time espanhol que disputa a EuroLiga. O ex-pivô atuou em sete edições do torneio e obteve médias de 12,3 pontos e 4,8 rebotes. Além disso, o brasileiro coleciona três seleções para os quintetos ideais da EuroLiga: primeiro time em 2008 e segundo em 2009 e 2010. Assim, Tiago se tornou ídolo e teve a camisa (21) aposentada pelo Baskonia.

Leia mais!

Splitter foi um dos brasileiros mais marcantes da história da NBA. Afinal, foi o primeiro do país a conquistar um título, em 2013/14, com o San Antonio Spurs. Na principal liga de basquete do planeta, Tiago disputou sete temporadas. Foram cinco pelo Spurs, além de passagens rápidas por Atlanta Hawks e Philadelphia 76ers.

Publicidade

O brasileiro, então, faz parte de uma reestruturação no Portland Trail Blazers após a extensão do contrato de Chauncey Billups. Além de Splitter, a franquia também acertou com o ex-assistente principal do Grizzlies, Patrick St. Andrews, e o técnico campeão do Stockton Kings, Quinton Crawford. Portanto, isso ocorre após as saídas em abril dos assistentes Roy Rogers, Chris Fleming e Ryan Gomes.

St. Andrews, que passou a última temporada como assistente principal de Taylor Jenkins em Memphis, também tem passagens pelo Atlanta Hawks, Milwaukee Bucks e pela seleção da República Dominicana. Enquanto isso, venceu a G League com o time afiliado do Sacramento Kings.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA