Cam Thomas revela desejo na agência livre

O futuro de Cam Thomas será uma das principais histórias do Brooklyn Nets na agência livre. Às vésperas da primeira offseason sem contrato de sua carreira, o armador de 23 anos reafirmou o desejo de continuar na equipe.

Cam Thomas deve ser um dos nomes presentes na agência livre da NBA. No entanto, se depender dele, não haverá mudança de equipe na offseason. Em entrevista à WTKR News 3, o armador revelou que deseja seguir no Brooklyn Nets pelos próximos anos, enquanto o time ainda não definiu se renovará com o atleta.

“Com certeza, com toda certeza quero continuar no Nets”, disse Cam Thomas. “Aqui, claro, é o meu lar. Fui escolhido lá e criei laços com muitas pessoas do time. Então, eu realmente amo estar lá. Mas, ao mesmo tempo, você precisa fazer o que é melhor para você no aspecto de negócios. Então, vou lidar com isso com cautela, mas quero continuar, por amo Brooklyn”.

O Nets tem a partir desta segunda-feira (23) um período exlusivo para negociar com Thomas. O prazo, porém, termina no dia 30 de junho. Desse modo, se as partes não chegarem a um acordo, o jogador estará na agência livre como restrito. Assim, Brooklyn poderia igualar qualquer proposta.

Os rumores apontam que o Nets não deve enfrentar concorrência na agência livre por Cam Thomas. Isso porque, o time é o único cotado para ter um espaço considerável no teto salarial para conseguir negociar com o armador. Segundo o ClutchPoints, assim, a equipe deve oferecer cerca de US$25 milhões por ano ao jogador, assim como fez com Cam Johnson e Nic Claxton.

“A incógnita, no entanto, é o tempo de contrato que será oferecido pelo Nets a Cam Thomas”, disse Erik Slater, do ClutchPoints. “Um contrato longo traria segurança para ele e permitiria ao Brooklyn mantê-lo por um valor acessível. Por outro lado, um acordo de curto prazo manteria a flexibilidade da franquia e daria a Thomas a chance de voltar à agência livre mais cedo”.

Na temporada passada, Cam Thomas esteve em apenas 25 jogos. Ainda assim, mostrou condições de ser um bom armador para o Nets no futuro. Isso porque, teve médias de 24 pontos, 3.8 assistências e 3.3 rebotes. Portanto, ele acredita que merece um novo contrato para mostrar que tem condições de mantes o alto nível.

“Quando tive minutos consistentes, me senti como um dos melhores armadores da NBA na minha posição”, disse Thomas. “Quando estou em um papel de destaque e tenho os minutos, o céu é o limite para mim. Vimos isso nos últimos dois anos”.

