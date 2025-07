Agentes livres da NBA pedem salários absurdos

Grandes jogadores da NBA, ainda em formação, mostram talento e ganham bons salários assim que viram agentes livres. Em geral, eles recebem contratos mais altos porque provaram que são jovens promissores. Mas o que fazer quando ainda não fizeram isso e chegam na offseason sem um acordo? Por enquanto, dos cinco que entraram como restritos, só Isaiah Jackson, do Indiana Pacers, estendeu.

Continua após a publicidade

De acordo com dados do jornalista Bobby Marks, da ESPN, dos últimos 14 jogadores que viraram agentes livres restritos e receberam oferta qualificatória, apenas três receberam salários acima de US$20 milhões. Tyrese Maxey, do Philadelphia 76ers, além de Cam Johnson e Immanuel Quickley são os únicos da lista.

E entre os 14, só Maxey já virou All-Star. Mas o armador do Sixers teve uma condição “especial”. Isso porque o time pediu a ele não fechar a extensão prévia para o time conseguir contratar outros agentes livres no mercado da NBA. Então, depois disso, ele assinou um contrato de US$204 milhões por cinco anos.

Continua após a publicidade

Enquanto isso, Quentin Grimes quer US$25 milhões em salários anuais do mesmo Sixers a partir da próxima temporada da NBA. Não deve acontecer, pois o time entraria no segundo nível de multas da liga e é o que a franquia bate o pé até aqui.

O mesmo vale para Jonathan Kuminga, do Golden State Warriors. Entre os agentes livres restritos, o ala é quem vem pedindo mais, podendo chegar aos US$33 milhões por ano. Enquanto isso, o time trabalha em uma troca via sign and trade. Ou seja, ele assina um novo acordo e vai para outra equipe.

Continua após a publicidade

Leia mais

Entre os agentes livres restritos da NBA, o caso mais preocupante por salários é o de Cam Thomas, do Brooklyn Nets. Ele quer cerca de US$30 milhões, enquanto vários times da liga acham que Thomas não passaria de um reserva de luxo. O jogador já reclamou até com jornalistas que apontaram suas falhas, pois não é bom defensor ou passador.

Por fim, o Chicago Bulls lida com uma situação que não era exatamente sua. Isso porque o time fez troca com o Oklahoma City Thunder e recebeu o armador Josh Giddey. É fato que o australiano terminou a última parte da temporada 2024/25 da NBA em alta, mas pede salários de US$30 milhões por ano.

Continua após a publicidade

Dos quatro agentes livres ainda disponíveis no mercado da NBA, Giddey foi o melhor deles na segunda metade da última campanha. Afinal, teve ótimos números (21.2 pontos, 10.7 rebotes e 9.3 assistências nos últimos 19 jogos) e fez cinco triplos-duplos na mesma época. O Bulls venceu os cinco jogos.

Agora, o Bulls quer dar a ele cerca de US$20 milhões em salários, quando vai para o seu quinto ano na NBA. Vale lembrar que a franquia não gosta de pagar multas. A última vez que o fez foi há dez anos.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Continua após a publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA