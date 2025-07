Analista da ESPN detona Warriors e defende Jonathan Kuminga

A situação dos agentes livres restritos ainda disponíveis “arrasta” incertezas no mercado da NBA. Atletas como Josh Giddey e Cam Thomas mantêm altas pedidas salariais, ainda que já não haja franquias com flexibilidade financeira na liga. Mas um desses jogadores, em particular, ganhou o apoio de Kendrick Perkins. Para o analista da ESPN, Jonathan Kuminga se tornou um injustiçado no Golden State Warriors.

“Esse time escolheu Jonathan na loteria do draft de 2021. Ele entrega muita coisa para a equipe porque está melhor a cada temporada. Traz potencial atlético nos dois lados da quadra. Por causa disso, ele marca pontos fáceis em contra-ataque e ataca os espaços com rapidez. Além disso, é uma peça crucial na NBA atual como um ala que defende várias posições em alto nível”, elogiou o ex-jogador.

O impasse entre o Warriors e Kuminga já era previsível. Ele chegou à equipe como uma grande promessa, de fato, mas nunca se encaixou no estilo de jogo do time. Ficou fora da rotação do time no fim da última temporada, depois da chegada do astro Jimmy Butler. Perkins crê que a situação incerta expõe, acima de tudo, o trabalho ruim do técnico Steve Kerr.

“Todos os grandes técnicos da história fizeram ajustes para usar grandes talentos. Rick Carlisle e Gregg Popovich, por exemplo, mudaram os seus estilos de jogo para incluir os jogadores com formas diferentes de jogar. E isso é o que Golden State deveria fazer agora. Precisam valorizar Jonathan, pois ele é um talento de elite. De elite”, cobrou o campeão da NBA em 2008.

O maior argumento do analista da ESPN em favor de Jonathan Kuminga no Warriors veio no fim dos playoffs. Depois da lesão de Stephen Curry, Kerr voltou o ala-pivô à rotação com amplo espaço. E, apesar da eliminação, ele deu uma resposta. Anotou 24,2 pontos em quatro jogos da série contra o Minnesota Timberwolves, enquanto acertou 55,4% dos seus arremessos de quadra.

“Quando Stephen se contundiu nos playoffs, esse garoto entrou em quadra e mostrou o que pode fazer. A minha maior pergunta para Golden State é: por que escolheram esse garoto no recrutamento? Afinal, por que Steve quis ter Jonathan no time? Só me digam por que usaram uma sétima escolha de draft em alguém que não valorizam”, contestou Perkins.

O analista crê que, no fim das contas, o Warriors tornou uma solução em um problema. E, por isso, deve “recompensar” Kuminga por tudo o que já aconteceu. Tem que pagá-lo da forma que merece ou facilitar a sua saída para um lugar em que possa brilhar. “Você desenvolve um jovem que, para mim, tem o potencial para estar em times ideais da liga. Então, qual é o seu problema?”, questionou.

Responsabilidade

Kuminga, a princípio, quer um contrato na faixa dos US$30 milhões por temporada na agência livre. E, mais do que isso, um local em que possa ter mais minutos de quadra. Especula-se que Kerr já está em contato com o jovem para lhe garantir a segunda parte. Mesmo assim, as finanças seguem como um grande obstáculo para Golden State na negociação.

“Nós estamos tentando ser responsáveis com as regras salariais, então não podemos jogar dinheiro para cima. Ainda adoramos Jonathan e, por isso, temos esperança de que vamos chegar a um bom acordo para todos. Algo que funcione para todos. Mas nós não vamos rifar o nosso presente e futuro por só um jogador. Temos que ser responsáveis”, resumiu um dirigente da franquia, ao site Spotrac.

