NBA: Warriors pode ter interesse em LeBron James

Os dois maiores ícones da NBA nas últimas duas décadas – LeBron James e Stephen Curry – podem atuar juntos no Golden State Warriors. Pelo menos é que o informa Marc Stein, da portal Substack. O jornalista acredita em uma união entre o maior cestinha da história da liga e o time de San Francisco. LeBron, aliás, tem apenas mais um ano de contrato com o Los Angeles Lakers.

Continua após a publicidade

De acordo com Stein, o Warriors tem interesse em James desde o prazo final de trocas de 2024. Portanto, há um ano e meio. Embora possa não ser substancial, é possível que Golden State esteja na lista de desejos do astro de competir fora de Los Angeles.

“Acredito que o Warriors, que demonstrou interesse em adquirir LeBron James desde a trade deadline da NBA de 2024, permanece na disputa. Isso no caso dele chegar ao ponto de buscar uma última chance em outro lugar”, disse Stein.

O futuro do craque do Lakers, aliás, tem sido uma pauta recorrente nesta offseason. LeBron está em baixa no time angelino, já que Luka Doncic passou a ter “as chaves” da franquia. Ou seja, o esloveno é rosto do time para os próximos anos. Assim, todo o planejamento do Lakers passa pelo armador. Desse modo, o veterano ficou em segundo plano, algo inédito em 22 anos de carreira.

Continua após a publicidade

LeBron James, por sua vez, se aproxima do fim de sua trajetória vitoriosa na NBA. Aos 40 anos, ele vai para a sua 23ª temporada. O astro, no entanto, ainda não revelou se vai se aposentar ao final da próxima campanha. Mas uma coisa é fato: o veterano quer ser campeão novamente antes de encerrar a carreira.

Leia mais!

Em 2025/26, LeBron James vai receber US$52,6 milhões em salários, mas isso não impede os rumores sobre uma possível parceria com Curry e o Warriors, o que seria um marco na NBA. O desgaste entre o veterano e o Lakers é evidente. Afinal, a direção da franquia não conta com os seus serviços para o futuro. Tanto que nem ofereceu uma extensão de contrato a ele.

Continua após a publicidade

Logo após aceitar o último ano de vínculo com o Lakers, o agente de LeBron, Rich Paul, disse que o craque “não quer perder tempo” na busca por mais um título. A cobrança por reforços imediatos expôs as diferenças entre as prioridades da franquia e do jogador. Isso chamou a atenção de vários dirigentes da liga, pois soou como uma carta de despedida.

Então, diversos times da NBA cogitam fazer ofertas de troca por LeBron James, como o Warriors. Stein cita ainda que o craque tem um interesse genuíno em jogar no Dallas Mavericks, ao lado dos amigos Anthony Davis e Kyrie Irving. Segundo o jornalista, o New York Knicks é outro time que pode entrar na disputa por LeBron.

Continua após a publicidade

Mas até o momento, o astro não pediu ao Lakers para ser negociado. Vale lembrar que LeBron tem uma cláusula de veto de troca em seu contrato. Portanto, ele é o dono do seu destino na NBA.

Warriors

Por enquanto, o Warriors está muito tímido nesta offseason da NBA. Afinal não assinou com nenhum jogador disponível no mercado de agentes livres. Em contrapartida, o time perdeu o pivô Kevon Looney, que fechou com o New Orleans Pelicans. Hoje, Golden State tem apenas nove atletas com contrato garantido para 2025/26. Restam, portanto, seis vagas no elenco.

Continua após a publicidade

Além disso, o futuro de Jonathan Kuminga segue indefinido. Como o ala de 22 anos é agente livre restrito, o Warriors pode cobrir as ofertas que ele vier a receber nesta offseason. Mas, até agora, nenhuma equipe chegou no valor pretendido pelo jovem: cerca de US$30 milhões anuais.

Já em uma eventual troca por LeBron James, o Warriors teria que incluir o astro Jimmy Butler, dono do terceiro maior salário da NBA na próxima temporada: US$54,2 milhões. O detalhe é que o ala de 35 anos tem contrato com Golden State pelas próximas duas temporadas, o que pode atrair o interesse do Lakers. Afinal, o time espera ter bastante espaço na folha salarial na offseason de 2027.

Continua após a publicidade

Por fim, o Warriors teria que torcer para que James se sinta motivado pela ideia de jogar ao lado de Curry. Ambos, aliás, já ganharam quatro títulos da NBA e buscam mais uma conquista antes de se aposentarem. Rivais históricos na liga, a dupla levou a seleção dos EUA à conquista da medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris, em 2024.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA