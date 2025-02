Rockets mira três jogadores que podem virar agentes livres

O Houston Rockets deve buscar jogadores agentes livres em 2025. A franquia teve um início de temporada promissor e chegou a figurar na segunda posição do Oeste. No entanto, após sete derrotas em uma sequência de dez jogos, o time teve exposto sua falta de opções no elenco.

A meta para a agência livre se opõe ao adotado em 2024. Após encerrar mais um ano fora da pós-temporada, a diretoria do Texas resolveu não explorar o mercado e manteve boa parte do elenco para 2024/25. A escolha, na época, fazia sentido. Afinal, era um time ainda em reconstrução na NBA.

Entretanto, as evoluções de Jalen Green, Jabari Smith, Amen Thompson e Alperen Sengun acelerou o processo. Enquanto isso, Fred VanVleet está no último ano de seu acordo e os rumores apontam que Houston pode recusar uma opção contratual para 2025/26.

Então, sua possível saída deve abrir mais de US$ 40 milhões na folha salarial. O valor poderá ser usado pelo Rockets na busca por jogadores agentes livres, que podem aumentar a profundidade do promissor elenco.

Portanto, a página The Dream Shake listou três jogadores monitorados por Houston. Confira:

Malcolm Brogdon

VanVleet pode não seguir para a próxima temporada. A função de armador principal, assim, deve ser de Jalen Green. Porém, o time pode buscar Malcolm Brogdon para ser seu companheiro na armação. Hoje no Washington Wizards, o jogador está no último ano de seu acordo.

Brogdon é um nome veterano e com boas médias no ataque. Na temporada, por exemplo, ele tem médias de 12.7 pontos e 4.1 assistências. Além disso, acertou 38% das tentativas de três pontos na sua carreira.

Bruce Brown

O Rockets pode explorar o mercado de buyouts da NBA. Assim, um novo nome monitorado é Bruce Brown. O ala-armador deixou o Toronto Raptors rumo ao New Orleans Pelicans, na troca de Brandon Ingram. Como seu atual time tem 12 vitórias e 30 derrotas, sua rescisão tem feito parte dos rumores.

Brown é um nome experiente, com qualidade na defesa e um arremesso regular. No entanto, ele tem enfrentado diversas lesões no joelho ao longo das últimas duas temporadas.

Mo Bamba

O Rockets tem tido dificuldades com a falta de pivôs na segunda unidade. Enquanto Sengun é um dos melhores titulares na NBA, as opções no banco de reservas não conseguem manter o nível. Recentemente, inclusive, o time até adicionou Cody Zeller para reforçar a rotação.

No entanto, Mo Bamba ficou disponível após rescindir com o Utah Jazz. O pivô tem bom aproveitamento do perímetro, com 35% ao longo da carreira, além de pouco mais de um toco por partida. O Rockets, assim, terá que agilizar o processo, uma vez que outros times também o monitoram.

