Três opções de troca para o Thunder, campeão da NBA

Melhorar um time que acabou de alcançar o título parece uma tarefa difícil. No entanto, o Oklahoma City Thunder pode conseguir isso, caso decisa explorar o mercado de troca da NBA. Com uma série de escolhas de Draft disponíveis, além de jovens jogadores no elenco, a equipe tem condições de oferecer ativos por quase que qualquer estrela da liga.

Desta forma, o site FadeAway World listou três opções de troca para o Thunder. A lista conta com nomes que têm feito parte dos rumores recentes da offseason da NBA. São eles: Jaylen Brown, Joel Embiid e Deni Avdija.

Na sugestão, a ideia do site é: manter o núcleo campeão intacto. Ou seja, seguir com o trio Shai Gilgeous-Alexander, Jalen William e Chet Holmgren. Desse modo, somente outros nomes seriam envolvidos nas opções de troca, que seriam fortalecidas pelas escolhas de Draft que o time conseguiu ao longo dos últimos anos.

Portanto, confira as opçõs de troca para o Thunder, atual campeão da NBA:

Jaylen Brown

Celtics recebe: Aaron Wiggins, Isaiah Joe, Kenrick Williams, Nikola Topic, além de escolhas de primeira rodada em 2028, 2029 e 2031

O Boston Celtics tem trocado titulares do título de 2024. Jaylen Brown, porém, parece intocável até o momento. No entanto, a proposta certa do Thunder poderia tentar convecer o maior campeão da NBA. Enquanto isso, o MVP das finais de 2024 poderia se convencer com o talento de Oklahoma City, para forçar a troca.

“Nos playoffs, Brown pode aliviar a carga ofensiva de Shai e Jalen Williams em momentos decisivos, sem perder intensidade defensiva. Ele é experiente, mortal em transição e o time de ala completo que Sam Presti valoriza. Então, apesar do custo, ele é o perfil ideal para uma equipe que quer sustentar uma dinastia”, disse Eddie Bittar, do FadeAway World.

Joel Embiid

76ers recebe: Isaiah Hartenstein, Aaron Wiggins, Isaiah Joe e escolhas de primeira rodada em 2026, 2028, 2029 e 2031

O Philadelphia 76ers deve tentar apostar mais uma vez no trio com Joel Embiid, Tyrese Maxey e Paul George. Porém, o histórico de lesões do MVP de 2023, somado a um possível fracasso, pode fazer a diretoria repensar ao trocá-lo. Desse modo, o site dos EUA acredita que ele poderia beneficiar o atual campeão da NBA.

“Juntar Chet Holmgren com a proteção de aro e presença física de Embiid criaria uma dupla de pivô letal. O preço é alto, mas o potencial é imenso. Com saúde, o astro do 76ers abre espaços no ataque e atrai marcação dupla. A dúvida do Thunder, claro, é a condição física e o impacto do salário do astro no teto salarial do time na NBA”, seguiu Bittar.

Deni Avdija

Trail Blazers recebe: Isaiah Joe, Ajay Mitchell e escolhas de primeira rodada de 2029 e 2031

Deni Avdija não teria o mesmo impacto que Brown ou Embiid. No entanto, após o que ele mostrou na última temporada pelo Portland Trail Blazers, o ala-armador poderia ser uma peça importante no atual campeão da NBA. O preço seria alto pelas picks, mas Bittar acredita que valeria a pena.

“Avdija é um coringa que pode sair do banco ou integrar o quinteto titular sem afetar a química. Ele estica a quadra, inicia jogadas e contribui em sistemas de cinco abertos, um papel muito valorizado em times campeões”, finalizou o jornalista.

