NBA: Direção do Bulls não sabe o que fazer com Coby White

O cestinha Coby White virou um problema para a direção do Chicago Bulls antes da próxima temporada da NBA. Apesar de todos os problemas nos últimos anos fora dos playoffs, o time gosta muito do jogador e gostaria de dar a ele uma extensão. No entanto, não vai.

Continua após a publicidade

Com contrato a expirar ao fim de 2025/26, Coby White estaria pedindo em torno de US$30 milhões para seguir no Bulls. Mas a direção não pretende dar a ele um acordo que faria o time ficar acima dos níveis de multas da NBA. A equipe de Chicago não o faz desde 2015/16, quando lutava por playoffs. Não é o caso no momento.

De acordo com o jornalista Keith Smith, do site Spotrac, um diretor do Bulls disse que o time não tem como estender com White.

“O contrato é isso aí. Nós, provavelmente, não podemos estender com ele por causa das regras que não permitem que a gente o pague”, disse o dirigente. “Mas nós queremos que Coby esteja no Bulls por muito tempo. Ele sabe que a gente gosta dele”.

Continua após a publicidade

Para a próxima offseason da NBA, White pode receber uma extensão do Bulls. O time pode dar a ele cerca de US$89 milhões por quatro anos, o que daria em torno de US$22.5 milhões por temporada. No entanto, está longe daquilo que o jogador deseja.

Leia mais

Coby White encerrou a sua sexta temporada na NBA, sempre pelo Bulls. O time o quer, mas sabe que as multas são inconvenientes. A direção não gosta de superar tais valores, enquanto está montando um grupo cheio de jovens. Ou seja, não faria sentido para a equipe gastar valores altos sem competir nos playoffs.

Continua após a publicidade

Aliás, o Bulls vem tendo outros problemas por conta de contratos de jogadores, especialmente Josh Giddey, que vem pedindo salário similar ao de White. Enquanto isso, o pivô Nikola Vucevic pode ser dispensado. A ideia da direção é trabalhar com atletas mais novos, como Matas Buzelis e o calouro Noa Essengue.

Então, comprometer boa parte da folha salarial a partir da temporada 2026/27 da NBA não está nos planos da diretoria do Bulls. De acordo com rumores, Chicago estaria entre trocar Ayo Dosunmu ou White.

Continua após a publicidade

Em 2025/26, Coby White vai receber US$12.8 milhões. Na última campanha, ele fez médias de 20.4 pontos, 4.5 assistências e 3.7 rebotes, enquanto acertou 37% nas cestas de três.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA