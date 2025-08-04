Spurs finaliza extensão de contrato com De’Aaron Fox até 2030

De’Aaron Fox só disputou 17 partidas pelo San Antonio Spurs, mas já está de contrato novo. Segundo Shams Charania, da ESPN, o armador fechou uma extensão de quatro temporadas com o time texano. Com isso, ele vai embolsar o valor máximo a que era elegível: US$229 milhões. O acordo só entra em vigor em 2026, pois o atleta ainda tem mais um ano em seu vínculo atual.

A notícia, a princípio, não é uma surpresa nos bastidores na liga. O jogador de 27 anos chegou à franquia no meio da última temporada, depois de troca com o Sacramento Kings, para ser uma das referências do elenco. O destino foi selecionado “a dedo” pelo atleta e o seu agente, Rich Paul. Ao mesmo tempo, a equipe já trouxe o astro sabendo do seu desejo de negociar uma extensão de longo prazo.

Durante as entrevistas finais da temporada, Fox deixou claro que gostaria de fechar um novo contrato rápido com o Spurs. “Nunca fui agente livre. E, para ser sincero, acho que não tenho a intenção de testar o mercado. Então, eu espero que cheguemos a um acordo nos próximos meses. Eu estou realmente comprometido com o time que estamos montando aqui”, disse o armador.

O jogador ficou limitado a 17 jogos desde a chegada a San Antonio por causa de uma lesão. Ele sofreu uma ruptura no tendão estensor do “mindinho” da mão esquerda e, como resultado, teve que passar por cirurgia. Ficou de fora das 18 partidas finais da campanha. O titular registrou médias de 19,7 pontos, 4,3 rebotes e 6,8 assistências, em 34 minutos de ação.

Lista única

O novo contrato de De’Aaron Fox no Spurs confirma o sucesso da estratégia do atleta e do seu empresário. Mas muita gente não viu isso de forma positiva nos bastidores. O ex-jogador Peja Stojakovic, por exemplo, chegou a acusar os representantes do atleta de chantagem. A transação com o Kings, de fato, saiu por um valor muito menor do que o esperado. No entanto, o armador não se sente culpado pelo fim de sua história na equipe de Sacramento.

“Nunca houve uma lista de destinos porque sempre quis só um time. Eu queria jogar em San Antonio e trabalhei para isso. Muita gente está brava comigo, pois acreditam que fiz Sacramento de refém para conseguir o que desejava. Mas, no fim das contas, é a minha carreira que está em jogo. Por isso, sei que qualquer outra pessoa teria feito o mesmo em meu lugar”, argumentou o astro.

É comum que um jogador tenha um senso de gratidão pelo time em que passou vários dos primeiros anos da carreira. Fox, no entanto, priorizou a si mesmo quando foi a hora de deixar o Kings. “Não é o meu trabalho ajudá-lo a construir um elenco. E, certamente, não queria só ir para onde me quisessem mandar. Eu mirava um destino claro, então fiz o que era preciso para chegar lá”, concluiu.

Recuperação

Nunca houve uma definição clara sobre o tempo de recuperação necessário para que Fox voltasse às quadras. A lesão não era tão grave, mas, ainda assim, o time decidiu tirá-lo da reta final da temporada. O Spurs, no entanto, não parece se preocupar. E o próprio jogador já deu uma sinalização positiva quanto a isso. No início de junho, ele revelou que já estava retornando aos treinos em ritmo normal.

“A cirurgia correu de forma ótima e, agora, eu estou bem. Não tenho mais dores. Já fui liberado pelos médicos, aliás, para fazer algumas atividades de cinco contra cinco. Além disso, já estou à disposição para treinar com contato. Ou seja, está tudo bem mesmo. Então, estarei pronto para o início da próxima temporada”, garantiu o armador.

