NBA: Cinco times que podem surpreender na temporada 2025/26

A pouco mais de dois meses do início da temporada 2025/26 da NBA, vários times já estão prontos. Com detalhes aqui e ali, as equipes devem ir com o que estão para a nova campanha. Mas algumas franquias que, no papel, não parecem tão boas, podem acabar surpreendendo. E antes de tudo, vai um spoiler: quatro são do Leste.

Isso porque a conferência está bem dividida com New York Knicks e Cleveland Cavaliers em um grupo e os outros 13 times podendo aparecer em 2025/26. O Leste está mais fraco que em outros anos, especialmente por conta das mudanças que o Boston Celtics fez, além da perda de Jayson Tatum.

Além disso, o Milwaukee Bucks simplesmente não tem um elenco bom e vai depender da genialidade de Giannis Antetokounmpo, enquanto o Philadelphia 76ers passa por grandes dúvidas. Afinal, grande destaque do time e MVP de 2023 da NBA, Joel Embiid está sem condições físicas e pode perder o início da nova temporada.

Então, é possível que muitos times que nem estavam esperando uma boa temporada em 2025/26, estejam entre os seis que vão aos playoffs da NBA de forma direta. Até porque 52 dos 82 jogos são contra equipes do Leste, o que deve “maquiar” algumas campanhas.

Atlanta Hawks

O Atlanta Hawks fez boas adições na agência livre da NBA e é um dos times candidatos aos playoffs. No entanto, o que pode surpreender é o fato de o Hawks vencer muito mais do que se espera. De acordo com a ESPN, Atlanta seria apenas o quinto melhor do Leste. Mas existem motivos para poder ser ainda melhor: Kristaps Porzingis está recuperado dos problemas que teve nos mata-matas, assim como Jalen Johnson, que perdeu boa parte da última campanha.

E é claro que o fator principal está em Trae Young. O armador terá boas peças ao seu lado, então não terá a necessidade de selecionar melhor seus arremessos. Ao mesmo tempo, chegaram Nickeil Alexander-Walker e Luke Kennard, que são criadores sólidos, mas possuem outras funções. Ou seja, enquanto um deles estiver em quadra, a bola pode não ficar o tempo todo nas mãos de Young. Assim, o Hawks ganha opções de ataque e deixa de ser previsível. Com times assim na NBA, especialmente no Leste, fica difícil parar.

Por fim, as evoluções de Onyeka Okongwu, Zaccharie Risacher, Dyson Daniels, além de Johnson, dão ao Hawks uma chance real de brigar até para ficar entre os dois ou três melhores times do Leste na NBA. Vale lembrar que Daniels, mesmo Atlanta fora dos playoffs, venceu o prêmio de jogador que mais evoluiu, ficou em segundo para o de melhor defensor e entrou nas equipes ideais de defesa.

Phoenix Suns

Claro que no papel, o Phoenix Suns não é um dos melhores times do Oeste hoje, mas pode surpreender na temporada 2025/26 da NBA. Em quadra, o papo pode ser outro. Afinal, tem um elenco bem jovem e conta com jogadores que podem ganhar muito espaço. Entre eles, Ryan Dunn e o calouro Khaman Maluach. Apesar de Maluach não ter ido bem na Summer League, ele mostrou ter qualidade para se desenvolver.

Enquanto isso, o Suns deve ter a base de seu jogo em Devin Booker e Jalen Green. De acordo com o jornalista John Gambadoro, da rádio Arizona Sports, Green será o armador principal. Phoenix não obrigação com a vitória, o que facilita muito a vida de times em transição na NBA. Ou seja, sem pressão, existe sim a chance de a equipe chegar ao menos no play-in.

Toronto Raptors

Quase ninguém lembra, mas Brandon Ingram ainda não estreou pelo Toronto Raptors. Aliás, pouca gente sabe que o time canadense não perdeu ninguém importante. E com mais um ano de experiência do elenco, em um Leste com times mais fracos, o Raptors pode brigar pelos playoffs da NBA.

Primeiro, porque Scottie Barnes é um grande talento, que vai para a sua quinta temporada da NBA. Depois, manteve a base com bons jogadores como RJ Barrett e Jakob Poeltl, dois nomes muito desejados pelo mercado.

O Raptors pode até não parecer um dos melhores times do Leste por não ter jogado bem nos últimos anos, mas quando o assunto é a parte técnica, a gente pode inserir na busca pelos playoffs da NBA.

Indiana Pacers

Sim, é fato que a ausência de Tyrese Haliburton deve deixar o Indiana Pacers mais fraco para a próxima temporada da NBA. Para “piorar”, o Pacers perdeu Myles Turner para o Milwaukee Bucks. Mas se Indiana não terá dois dos titulares que ajudaram a levar o time às finais da liga, vale lembrar que o banco é bom e ainda deve ter Bennedict Mathurin no quinteto inicial.

TJ McConnell deve ter mais espaço, mas as funções de Haliburton devem ficar mais com Andrew Nembhard. Por outro lado, no garrafão, o técnico Rick Carlisle terá boas opções, incluindo a versão popular de Turner em Jay Huff. O pivô, que chegou em troca com o Memphis Grizzlies, pode ter minutos importantes e faz coisas similares que o antigo jogador fazia. Ou seja, a próxima temporada do Pacers na NBA pode ser melhor do que se esperava.

Por fim, o que faz do Pacers um dos times candidatos aos playoffs da NBA é o fato de a base ser quase a mesma. Até James Wiseman e Isaiah Jackson, que perderam quase toda a campanha passada, estão de volta. Aliás, Wiseman saiu em troca, mesmo sem jogar e retornou. Jackson, por sua vez, estendeu seu contrato.

Chicago Bulls

Por que não? O Chicago Bulls, assim como o Phoenix Suns, não tem obrigação de vitória na temporada 2025/26 da NBA e é bom lembrar que faz parte dos times do Leste. Então, com um grupo bem jovem e ficando cada vez melhor, abrindo mão de cada uma das peças que fizeram o time liderar a conferência em 2021, pode dar certo.

De novo, é o Leste. Com Matas Buzelis após um ano de experiência e a provável permanência de Josh Giddey, o Bulls é um dos times a serem observados mais de perto em 2025/26. Ainda existem algumas indefinições, no entanto.

O Bulls pode tentar a troca de Nikola Vucevic, mas se não conseguir times interessados na NBA, os rumores apontam que o pivô pode ser dispensado. Além disso, ainda tem a dupla Ayo Dosunmu e Coby White. Um deles pode sair até o início da temporada.

Mas aqui vai um detalhe: depois da troca de Zach LaVine para o Sacramento Kings, o Bulls mudou para melhor na última temporada da NBA. Aliás, para muito melhor. Desde a parada para o All-Star Game, foram 17 vitórias em 27 jogos (62.9%) com direito a cinco triplos-duplos de Giddey.

