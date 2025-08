Analista descarta Ben Simmons no Celtics e Knicks: “Loucura”

O Boston Celtics e o New York Knicks, por enquanto, são dois dos principais interessados em assinar contrato com Ben Simmons. O australiano tem muitas opções no mercado e, por isso, não dá sinais de pressa para tomar uma decisão. Então, será que o seu destino será um desses times? O analista Eddie Johnson, a princípio, torce para que não.

“Se eu fosse Ben, com todo o respeito, nem pensaria em jogar em equipes como Boston e Nova Iorque. Creio que seria loucura se fechasse com um dos dois. Ele precisa atuar, afinal, em um lugar onde possa recuperar a confiança. Só assim vai poder fazer o que sabe e esperam dele”, explicou o ex-jogador, em entrevista à rádio SiriusXM.

Simmons é um dos casos mais extremos de declínio precoce na carreira que a NBA já viu. O armador foi a primeira escolha do draft de 2016 e, em seguida, foi selecionado para três All-Star Games. Mas a total indisposição em tentar arremessos “arruinou” a sua evolução. Johnson crê que, mesmo sem esse recurso, ele pode ser muito útil.

“Eu não me importo com as críticas, pois Ben é um dos atletas mais inteligentes da liga com a bola nas mãos. Ele sempre toma ótimas decisões com as posses. As pessoas até podem destacar só o que ele não faz por aí. Mas ele distribui passes espertos o tempo inteiro”, elogiou o ex-jogador do Phoenix Suns.

Sob pressão

Celtics e Knicks representam, antes de tudo, a chance de Ben Simmons se manter em cenários competitivos. A equipe de Nova Iorque é um dos candidatos ao título do Leste. Enquanto isso, mesmo com mudanças, o time de Boston deve seguir focado em vencer jogos. Johnson aposta que o Celtics, em particular, não seria um bom encaixe.

“Digamos que Ben jogue em Boston, por exemplo. Essa franquia foi campeã da NBA no ano passado e, agora, perdeu Jayson Tatum para a temporada. Eles querem ganhar jogos e, então, Ben entra em quadra. Imagine o que vai ocorrer assim que ele hesitar em tentar o primeiro arremesso que surgir”, projetou o veterano.

Simmons, a princípio, chega a um novo time ainda em um período de reabilitação na carreira. Mas, no Celtics, Johnson só vê caminho para mais cobranças. “Boston, hoje, representa muita pressão. Por isso, se estivesse na situação de Ben, seria um ambiente do qual iria fugir com todas as forças”, concluiu.

Outras opções

Além de Celtics e Knicks, Ben Simmons tem outras opções de destinos no mercado. São tantos, aliás, que muitos armadores esperam a sua decisão para poderem avançar as próprias negociações. Segundo Jake Fischer, do site Bleacher Report, a indecisão do australiano “segura” as situações de atletas como Russell Westbrook.

O Sacramento Kings seria, por enquanto, o mais ativo entre os outros interessados na contratação do jogador. O time já estaria em contato com os agentes de Simmons desde o primeiro dia de agência livre, como prova de sua disposição. O Suns também chegou a estar na concorrência, mas saiu do páreo após contratar outros atletas da posição.

