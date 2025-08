Knicks quer Ben Simmons para fechar elenco

De acordo com Ian Bagley, da rede SNY TV, o New York Knicks mantém forte interesse em Ben Simmons para fechar o elenco de 2025/26. O jornalista já havia revelado o desejo da equipe em contar com o armador na próxima temporada da NBA. Agora, reforça que a franquia mantém o foco no australiano que é agente livre.

Além de Ben Simmons, Bagley indicou outro jogador como um possível “plano B” do Knicks para reforçar o elenco. Trata-se do veterano Landry Shamet.

“Ben Simmons é certamente um candidato à vaga final do elenco do Knicks. No início desta semana, Nova York continuou demonstrando forte interesse em contratar Simmons, enquanto as equipes interessadas em Simmons aguardam sua decisão. Ele atraiu o interesse de vários times da liga. O Knicks também manteve o interesse em Landry Shamet para a vaga restante”, escreveu.

O interesse do New York Knicks em Simmons considera a limitação nos salários da equipe. Após fechar com Guerschon Yabusele por US$12 milhões nos próximos dois anos, o time ficou perto do segundo nível de multas da NBA. Desse modo, poderia contratar apenas um jogador pelo mínimo de veterano na agência livre.

Ben Simmons, assim, poderia ser esse jogador para preencher o último espaço no elenco do Knicks. Após mais um ano em baixa na NBA, o armador não tem condições de exigir um grande salário e poderia assinar com New York para ter mais uma nova chance.

Enquanto isso, o jornalista Marc Stein havia dito que quatro times da NBA poderiam ir atrás do australiano. Há dez dias, a informação era que, além do Knicks, Boston Celtics, Phoenix Suns e Sacramento Kings estariam de olho em Simmons.

O interesse de quatro times da NBA em Ben Simmons é algo bem diferente do que vinha acontecendo com ele até então. Afinal, após ser dispensado pelo Brooklyn Nets, ele acertou com o Los Angeles Clippers até o fim de 2024/25. Mas os rumores sobre uma eventual nova equipe para a próxima campanha esfriaram, até pelo fato de ele perder prestígio na liga.

Simmons tem sete temporadas na NBA. Após ser a primeira escolha do Draft de 2016, o armador jogou pelo Philadelphia 76ers, onde viveu o auge da carreira e recebeu três seleções para o All-Star Game. No entanto, após sair de lá, passou por muitas lesões e perdeu espaço na liga.

Outro nome

Por outro lado, Ben Simmons não seria o único jogador que defendeu o Clippers na última campanha a despertar interesse do Knicks. De acordo com o jornalista Dean Simon, do The Sporting News, Amir Coffey poderia chegar para o elenco na próxima temporada da NBA.

Como o Clippers já conta com 14 atletas sob contrato, as chances de ele seguir no elenco são mínimas. Até porque a direção estaria pensando em voltar a dar oportunidade a Jordan Miller, destaque do time na Summer League. Assim, o Knicks poderia fechar com o jogador para a próxima campanha.

