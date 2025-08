“Mikal Bridges merece seu novo contrato no Knicks”, crava analista

O New York Knicks confirmou as expectativas e acertou uma extensão prévia de contrato com Mikal Bridges. O titular vai receber US$150 milhões a partir do ano que vem e, com isso, segue no time até 2030. Mas os benefícios para o atleta não param por aí. A última temporada do vínculo é uma opção dele e ainda tem um bônus no caso de ser trocado. Muita gente achou um exagero, mas Stephen A. Smith defendeu o negócio.

“Mikal merece esse novo contrato. Certamente, merece. Afinal, não é como se fosse uns US$250 milhões ou coisa do tipo. É bem diferente. É verdade que ele tem que melhorar no lado ofensivo da quadra na próxima temporada, pois esse time precisa de uma ajuda maior dele. Mas é um jogador confiável que compete no ataque e na defesa. É alguém com quem você pode contar”, defendeu o polêmico analista da ESPN.

Bridges chegou ao Knicks com status de astro em potencial, mas não correspondeu em sua temporada de estreia no time. Analistas e torcedores, assim como Smith, notaram que a campanha do ala foi muito discreta. Em particular, no ataque. Ficou claro que as suas contribuições tímidas foram um fator que fez a equipe “parar” nas finais do Leste. O comentarista crê que isso pode mudar com a nova comissão técnica da franquia.

“Mike Brown é um grande treinador ofensivo, então acho que vai extrair mais de Mikal. Mas isso não é negociável: ele precisa ser mais produtivo no ataque. É algo necessário para que outras referências do elenco, como Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns, consigam atingir o seu máximo. Ele precisa ser mais consistente como arma ofensivo, mas merece esse contrato”, reforçou o veterano.

Sem hesitar

Muitos torcedores do Knicks não queriam que a franquia oferecesse uma extensão prévia de contrato para Mikal Bridges. Ficaram desapontados com o jogador depois da última campanha. Mas, dentro da organização, nunca houve sinal de hesitação. O presidente de operações Leon Rose, por exemplo, comemorou o acordo como um grande movimento para o futuro do time.

“Mikal é um talento único com uma combinação de habilidade e durabilidade que poucos atletas dessa liga possuem. As suas contribuições nos dois lados da quadra em todos os jogos, certamente, foram uma parte vital do sucesso do time na última temporada. Por isso, nós estamos ansiosos para ver o seu crescimento e desenvolvimento como parte dessa franquia”, declarou o dirigente.

Bridges mostrou até certa boa vontade com o Knicks, pois aceitou um desconto de US$6 milhões em relação ao máximo que poderia receber. “Estamos empolgados por manter Mikal em longo prazo. E, mais do que isso, com o seu comprometimento com o que nós estamos construindo aqui. Ele mostrou isso desde que chegou a Nova Iorque com a sua dedicação, postura profissional e espírito vencedor”, concluiu Rose.

Ainda mais?

Na verdade, no fim das contas, Mikal Bridges pode ter mais a lamentar do que o próprio Knicks com o seu novo contrato. É claro que, a princípio, um acordo prévio significa ter uma garantia contra qualquer tipo de imprevisto na carreira. Mas há quem imaginasse que, no mercado aberto, ele conseguiria ainda mais do que US$150 milhões por quatro anos.

“Antes do acerto, alguns executivos me disseram que Mikal poderia conseguir mais. Eles viam que, por causa do seu histórico de não perder partidas, o jogador poderia chegar perto de US$200 milhões como agente livre em 2026”, contou Fred Katz, do site The Athletic.

