Trae Young debocha de ex-jogador do Knicks após crítica

Trae Young é um jogador odiado pela torcida do New York Knicks. Pelo Atlanta Hawks, o armador acumula momentos tensos com os fãs do Madison Square Garden. A rivalidade começou nos playoffs de 2021, quando ele foi o responsável por eliminar a equipe. No ano passado, por sua vez, ele venceu o rival na Copa NBA e debochou ao ajoelhar no logo de Nova York.

O novo episódio entre Trae Young e o Knicks aconteceu esta semana. Dessa vez, não foi com torcedores, mas com um ex-jogador de New York: Iman Shumpert. O atleta de dez temporadas na NBA menosprezou o armador do Hawks ao citar a sua baixa estatura. Segundo ele, a altura do camisa 11 atrapalha Atlanta.

“Eu entendo o que Young oferece para um jogo de basquete em números”, disse o ex-jogador do Knicks. “Com 1,95 m, no entanto, é difícil dizer se ele pode trocar a marcação com um pivô no fim do jogo, se ele consegue marcar um armadro mais físico. Então, o que mais ele pode fazer além de pontuar? Ele consegue transformar um ala-armador em campeão de pontuação?”.

Young não deixou barato e respondeu à provocação do ex-jogador. Mais do que isso, o armador ainda debochou de Iman Shumpert, ao relambrar antigos duelos que ele levou a melhor sobre o veterano.

“É por isso que eu deixo eles falaram. Depois do que eu fiz com ele em quadra quando jogamos, você pensaria que ele teria mais respeito quando meu nome é citado”, disse Trae Young. “Eu poderia continuar, mas não tenho ódio do meu lado”.

Como citou o ex-jogador do Knicks, a altura de Trae Young sempre foi motivo de dúvida na NBA. Mesmo sendo um arma ofensiva, o armador nunca conseguiu ajustar as limitações na defesa, sendo um ponto fraco na defesa do Hawks. Desse modo, é comum que ele tenha o título de ‘astro’ contestado entre fãs, analistas e outros jogadores.

No entanto, Young nunca foi só um pontuador. Mesmo com média de 25.3 pontos por jogo, ele também consegue distribuir o jogo em quadra. No ano passado, por exemplo, o armador liderou a liga em passes para pontos, com 11.6. Desse modo, o pai do astro, Rayford Young, usou isso para também responder o ex-jogador do New York Knicks.

“O que mais Trae Young faz além de pontuar? Esses ex-jogadores da NBA que vocês colocam na ESPN precisam começar a fazer o dever de casa. Se meu filho se aposentasse hoje, ele seria o terceiro com maior média de assistências da história. Ele liderou a liga no ano passado. Além disso, que armador hoje troca de marcação com um pivô?”, escreveu Rayford.

