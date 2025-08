NBA: Giannis Antetokounmpo tem futuro indefinido no Bucks

De acordo com Shams Charania, insider de NBA da ESPN, Giannis Antetokounmpo tem futuro indefinido no Milwaukee Bucks. Segundo o jornalista, o astro segue avaliando a sua situação. Portanto, a sua permanência na equipe não está assegurada. Ou seja, Giannis pode pedir troca antes da próxima temporada.

“Fontes me disseram que ainda não há nada definido se Giannis Antetokounmpo permanecerá em Milwaukee ou se irá embora. E, portanto, ele continua avaliando seu futuro. Houve conversas bastante reais com a franquia na última semana”.

“A pergunta constante de Giannis é a seguinte: ‘será que consigo ser campeão com este elenco? Ele quer ganhar um segundo título na NBA. Esta é uma decisão muito difícil para ele. Afinal são 12 anos em Milwaukee”, revelou Charania.

O jornalista informou ainda que vários times da NBA estão de olho na situação de Giannis Antetokounmpo com o Bucks. New York Knicks, San Antonio Spurs e Toronto Raptors já foram citados como possíveis interessados. O ala-pivô de 30 anos, aliás, tem contrato pelas próximas três temporadas. Assim, ele vai receber cerca de US$175 milhões até 2028.

Para 2025/26, o Bucks investiu para assinar com o pivô Myles Turner. Além disso renovou com Bobby Portis, Kevin Porter, Taurean Prince e Gary Trent Jr, e trouxe Cole Anthony e Gary Harris. Hoje, o time tem 15 atletas sob contrato, ou seja, o número máximo permitido pela NBA.

Por outro lado, Brook Lopez assinou com o Clippers e, assim, deixou Milwaukee após sete anos. E, para trazer Turner, o Bucks dispensou Damian Lillard. Com a rescisão, o veterano terá os US$112,5 milhões que restavam em seu contrato com o time de Milwaukee divididos em cinco anos. É o que chamam de stretch provision, uma forma de tirar o jogador da folha de pagamentos da franquia. Assim, ele terá direito a US$22,5 milhões anuais até 2030.

Na última temporada, Antetokounmpo foi um dos finalistas ao prêmio de MVP. No entanto, ele ficou atrás de Shai Gilgeous-Alexander e Nikola Jokic na votação. Em 67 jogos, o astro grego obteve médias de 30,4 pontos, 11,9 rebotes e 6,5 assistências.

Campeão da NBA com o Bucks em 2021, Giannis quer vencer mais uma vez. Mas pelo terceiro ano consecutivo, o time caiu na primeira rodada dos playoffs. E, apesar das mudanças, Milwaukee não surge como candidato ao título da próxima temporada. Então, até o momento, Antetokounmpo não cravou sua permanência em Milwaukee.

Elenco do Bucks para a próxima temporada da NBA

Armadores: Cole Anthony, Kevin Porter, AJ Green

Alas: Kyle Kuzma, Taurean Prince, Gary Trent Jr, Gary Harris, Andre Jackson, Ryan Hollins, Chris Livingston e Tyler Smith

Pivô: Giannis Antetokounmpo, Myles Turner, Bobby Portis e Jericho Sims

