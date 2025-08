Boletim de rumores e trocas da NBA (03/08/2025)

Bem-vindo à edição de 03 de agosto do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Kings nega jovens jogadores em troca por Jonathan Kuminga

O Sacramento Kings até quer contar com Jonathan Kuminga na próxima temporada, mas não vai fazer loucuras para isso. Ou seja, não vai ceder os seus principais talentos jovens em troca de um agente livre restrito. De acordo com Jason Anderson, do jornal Sacramento Bee, o Golden State Warriors já sabe que dois atletas são “intocáveis” nas conversas com o rival.

“É provável que Golden State aceitasse uma proposta que incluísse Keegan Murray ou Keon Ellis, por exemplo. Mas isso não vai acontecer. Uma fonte com conhecimento da negociação contou que ambos não estiveram em nenhuma proposta até agora. E, mais do que isso, nunca vão estar. Ambos não saem de Sacramento por Jonathan”, cravou o setorista do Kings.

Jornalista descarta rescisão de contrato de Nikola Vucevic

Não é de hoje que o Chicago Bulls tenta trocar Nikola Vucevic, mas não acha times interessados. Por isso, os rumores de que a franquia cogitaria rescindir o contrato com o pivô ganharam força nos bastidores. O Los Angeles Lakers, assim como “gigantes” europeus, teria interesse no atleta. Mas, segundo KC Johnson, da rede Chicago Sports Network, o time não vai liberar o montenegrino.

“Houve uma especulação de que Nikola poderia ser dispensado que aumentaram por aí. Mas isso não vai ocorrer. Sem chance alguma. Ele não só vem de uma boa temporada, como também a equipe ainda pode usá-lo em transações mais para frente. Além disso, eu acho que ele vai ter valor de troca na próxima trade deadline”, justificou Johnson.

Terry Rozier segue disponível para negociações em Miami

O Miami Heat ainda está em busca de reforços e um atleta, em particular, surge como provável moeda de troca. Mas o problema é se ele pode trazer o tipo de retorno que a franquia espera. De acordo com Anthony Chiang, do jornal Miami Herald, Terry Rozier está disponível para negociação no elenco e pode sair antes da próxima temporada.

Apesar do valor “incerto”, o time da Flórida esteve bem perto de trocar o armador nas últimas semanas. O Heat teve conversas avançadas com o Washington Wizards para adquirir Marcus Smart em troca de Rozier. A transação só não foi fechada, no fim das contas, porque o Heat não quis incluir escolhas de segunda rodada de draft no negócio.

Cam Thomas define pedida por contrato de outros atletas

Já temos mais de um mês de agência livre e Cam Thomas segue em um impasse com o Brooklyn Nets. O ala-armador tem uma alta pedida salarial, mas não há equipes com flexibilidade financeira no mercado. Ou seja, o time nova-iorquinos opera sem qualquer pressão para atingir os desejados US$30 milhões anuais do atleta. Segundo Brian Lewis, do jornal New York Post, essa pedida não é algo aleatório.

“Uma pessoa próxima de Cam me disse que ele não se considera inferior a Immanuel Quickley, Tyler Herro e RJ Barrett, por exemplo. Esses jogadores possuem salários por temporada entre US$27-33 milhões. Então, esse valor é o que ele crê merecer no mercado”, contou o jornalista. Hoje, a melhor proposta de Brooklyn teria sido só de US$28 milhões totais em dois anos de contrato.

Thomas, de 23 anos, é considerado um dos melhores jovens pontuadores da liga. Mas, na última temporada, ele só disputou 25 jogos do Nets por problemas físicos. Teve médias de 24,0 pontos e 3,8 assistências nesse período.

Em transição

– Malevy Leons, para começar, vai integrar o elenco do Oklahoma City Thunder nos treinos de pré-temporada. É o retorno do ala-pivô ao time, pois ele disputou seis jogos da última temporada dos campeões.

– O veterano Evan Fournier, por sua vez, acertou a sua permanência em longo prazo no basquete europeu. O ex-jogador do Orlando Magic estendeu o seu vínculo com o Olympiacos e, com isso, vai ficar na Grécia até 2029.

– Enquanto isso, Bryce McGowens vai ser atleta do New Orleans Pelicans na próxima temporada. O ala-armador de 22 anos era agente livre, mas aceitou a oferta de contrato two-way da equipe da Louisiana.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 03/08, você lembra de Andre Roberson? Pois o ex-ala do Thunder foi anunciado como reforço dos russos do Zenit Saint Petersburg.

