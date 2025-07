Suns rejeitou troca por Khaman Maluach

Uma troca por pouco não tirou Khaman Maluach do Phoenix Suns. O pivô sul-sudanês foi a dpecima escolha do último Draft sob a expectativa de ser o jogador do futuro no garrafão do Arizona. No entanto, o New Orleans Pelicans tentou um negócio com a franquia pela seleção, de acordo com John Hollinger, do The Athletic.

Continua após a publicidade

A oferta de troca do Pelicans para o Phoenix Suns era a 23ª escolha de 2025 e uma seleção de primeira rodada em 2026. A ideia de New Orleans, assim, era selecionar o pivô Derik Queen.

O Suns, porém, estava certo que queria Khaman Maluach. Caso enviasse a décima escolha, não seria possível selecioná-lo na 23ª do Draft. Desse modo, o time de Arizona recusou a oferta de New Orleans e manteve o desejo inicial. O Pelicans, por sua vez, fez a mesma oferta ao Atlanta Hawks, conseguindo selecionar Queen na 13ª posição.

Continua após a publicidade

A recusa do Suns indicou que o time está em processo de reconstrução. Maluach, ainda aos 18 anos, não é um jogador pronto para a NBA. A ideia da diretoria, no entanto, é moldá-lo para ser uma força defensiva no garrafão, por meio dos 2,18 metros de altura e 2,30 metros de envergadura do sul-sudanês.

Leia mais!

“Nós sabemos o quanto Maluach é grande e longo”, disse Jordan Ott, técnico do Suns. “A capacidade dele de correr gera uma dinâmica diferente. Além disso, você sente o tamanho e proteção de aro dele quando ele está em quadra. Ainda assim, estamos aprendendo mais sobre ele, assim como ele está aprendendo sobre o nosso sistema e companheiros”.

Continua após a publicidade

A aposta do Suns em Khaman Maluach, aliás, ainda é duvidosa, após a recusa da troca. Isso porque, ele não teve um desempenho positivo na Summer League. No torneio, ele teve médias de dez pontos, apenas 5.7 rebotes e 35.7% nos arremessos, em três jogos. Algo que gerou críticas de Hollinger.

“O Suns optou por selecionar um ‘projeto’. A entrada dele de Khaman Maluach no basquete profissional foi difícil. O pivô registrou uma taxa de rebote de 13.5%, tentou quase metade dos arremessos da linha três e deu só uma assistência em 70 minutos. Assistindo da beira da quadra, eu fiquei preocupado, já que ele deixou escapar algumas coisas bem simples”, disse Hollinger.

Continua após a publicidade

Por isso, é bem possível que Maluach comece a temporada no Suns como reserva de Mark Williams. Vale lembrar que o pivô chegou do Charlotte Hornets em uma troca na noite do Draft, justamente porque o time ficou com medo de o calouro ser escolha do Toronto Raptors. Não aconteceu, então Phoenix terá tempo para dar espaço ao jovem.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA