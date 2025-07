NBA: Cinco opções de trocas para o Bulls

O Chicago Bulls teve mais uma temporada decepcionante. Em 2024/25, a equipe atingiu 39 vitórias e caiu mais uma vez no play-in. Mesmo com boas peças, ficou claro que a franquia precisa decidir entre reconstruir ou reforçar de vez o elenco. Desse modo, o site FadeAway World listou cinco opções de trocas para o Bulls analisar na NBA.

A proposta de Eddie Bittar, jornalista do site é: tirar o Chicago Bulls do ‘limbo’. Isso porque, nos últimos anos, o time tem evitado uma reconstrução, mas caindo na sempre no mesmo. Desse modo, nomes de talento surgem nas sugestões, com a ideia de reforçar um núcleo que tem nomes em potencial.

“As opções partem do princípio que Josh Giddey renove e Coby White continue. Então, é um núcleo com velocidade, que sabe criar e tem margem de evolução, mas que carece de impacto de elite nos dois lados da quadra. Assim, nós traçamos um plano com cinco reforços para que o time tenha bom arremesso, defesa e presença no garrafão”, explicou Bittar.

Desse modo, confira as opções de trocas para o Bulls na NBA:

Jonathan Kuminga

Warriors recebe: Nikola Vucevic e escolha de primeira rodada de 2027

Bulls recebe: Jonathan Kuminga (via sign-and-trade)

O Chicago Bulls quer virar a página e acelerar sua reconstrução. Desse modo, Jonathan Kuminga surge como uma aposta ousada, mas promissora. Isso porque, ele ainda não se firmou no Golden State Warriors e não deseja seguir na franquia. Então, aos 22 anos, tem um bom físico, explosão e teto para virar um pilar em Chicago, ao lado de Giddey e White.

“Kuminga ainda é cru, mas sua energia, versatilidade defensiva e agressividade no ataque o tornam ideal para um elenco jovem. Se o Bulls oferecer minutos e liberdade, ele pode virar um ala de elite. A troca pode ter riscos, mas é o tipo de jogada que pode mudar a narrativa do time”, avaliou Bittar.

Cam Thomas

Nets recebe: compensação a definir (em caso de troca)

Bulls recebe: Cam Thomas (via sign-and-trade ou agência livre)

Cam Thomas pode não ser um nome de peso entre as opções para o Bulls. No entanto, ele é uma arma no ataque, que pode render ainda mais ao lado de armadores como Giddey e White. A falta de opções no ataque, aliás, foi um problema para Chicago na temporada passada.

“Cam Thomas tem um arsenal no ataque pronto. É agressivo, pontua e atrai atenção da defesa sem ter a bola o tempo todo. Se o Bulls não conseguir um grande nome, ele é o plano B perfeito, com custo baixo. Ele ainda vende ingressos por conta de seus jogos 30, 40 pontos”, destacou Bittar.

Zion Williamson

Pelicans recebe: Nikola Vucevic, Patrick Williams e escolha de primeira rodada de 2027

Bulls recebe: Zion Williamson

Zion Williamson não deve seguir no New Orleans Pelicans por muito tempo. O histórico de lesões, além da clara falta de cuidado com o corpo, devem forçar em breve uma troca. Desse modo, ele poderia ser uma aposta do Bulls na NBA. Apesar de ele ser o centro de problemas, o ala é um dos melhores nome da liga, quando saudável.

“Zion é incrível. Ele atrai marcação dupla, ataca o garrafão e entrega grandes jogadas todo jogo. Então, ele é o tipo de reforço que gera impacto imediato e deixa o Bulls no mapa da NBA. A saúde é um ponto de interrogação, mas o talento compensa o risco”, seguiu Bittar.

Paul George

76ers recebe: Patrick Williams, Kevin Huerter, Isaac Okoro e escolhas de segunda rodada em 2027, 2030 e 2031

Bulls recebe: Paul George

Paul George não rendeu o que se esperava no Philadelphia 76ers em sua primeira campanha pelo time. Assim, não seria tão difícil tirar o ala da franquia, em caso de uma boa oferta de troca por parte do Bulls na NBA. O pacote, aliás, seria caro, mas ele poderia impactar mais nos dois lados da quadra em Chicago.

“Apesar de que ele esteja no fim de sua carreira, Paul George sabe defender, criar jogadas e é decisivo nos minutos finais. Ele traria equilíbrio ao Bulls. É caro? Sim. Mas para um time que vem tentando voltar aos holofotes, é um bom investiment”, opinou Bittar.

Walker Kessler

Jazz recebe: Ayo Dosunmu, Dalen Terry e escolhas de Draft em 2027 (1ª e 2ª), 2030 (2ª) e 2031 (2ª)

Bulls recebe: Walker Kessler e Kyle Anderson

Walker Kessler talvez não brilhe no ataque como as outras opções de trocas, mas dá o que o Bulls mais precisa na NBA: proteção de aro, defesa sólida e presença física. Ao lado de Matas Buzelis, ele poderia ajudar na defesa. Kyle Anderson, enquanto isso, chegaria com sua experiência e inteligência tática.

“Kessler é discreto, mas valioso. Ele muda arremessos, domina os rebotes e entende sistemas defensivos. Para um Bulls que precisa criar identidade, ele é uma peça muito importante. E com Kyle Anderson, o time ainda fica muito mais versátil e ganha leitura de jogo. Então, uma troca técnica, que ajuda a base”, concluiu o jornalista.

