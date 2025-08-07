Torcida do Celtics pede tank por AJ Dybantsa na NBA

Torcedores do Boston Celtics sabem que a temporada 2025/26 da NBA será muito difícil e já pedem AJ Dybantsa no time. Claro que não será tão fácil assim, pois o jovem ainda vai para o seu primeiro ano em BYU no basquete universitário. Enquanto isso, o time de Massachusetts precisaria ser ruim o bastante, fazer o tank para entrar na loteria do Draft e, depois, ter a sorte de selecionar o jogador.
Mas, mesmo assim, AJ Dybantsa já está “na mira” do Celtics. Ao menos, da torcida. Afinal, o ala de 18 anos é da região de Boston (Brockton) e torce para os times locais. Ao menos, para New England Patriots e Boston Red Sox, mas já foi visto no TD Garden algumas vezes desde criança.
Em algumas fotos, Dybantsa aparece com a camisa de Kevin Garnett dos tempos de campeão da NBA com o Celtics. Mas nada disso realmente importa até o Draft. E precisa contar com uma série de fatores, também.
MVP e medalha de ouro na Copa do Mundo de Basquete sub 19 em julho, AJ Dybantsa liderou a seleção dos EUA no torneio. Ele obteve médias de 14.3 pontos, 4.1 rebotes, 2.3 assistências e 1.1 roubo de bola em cerca de 20 minutos nos sete jogos. Seu arremesso, por outro lado, ainda não é tão bom.
Dybantsa também foi destaque no Nike Hoop Summit de 2024, quando registrou 21 pontos, sete rebotes e dois roubos de bola em um jogo de exibição que conta com vários olheiros da NBA. Aliás, ele recebeu vários elogios pela performance no evento.
Mas tem outro fato que fez a torcida do Celtics pedir AJ Dybantsa no Draft da NBA: sua impulsão. Em foto recente nas redes sociais, ele aparece tocando acima do nível superior da tabela.
O fato é que a direção do Celtics ainda não sabe exatamente o que vai fazer para a próxima temporada da NBA. Sem Jayson Tatum, o time trocou Kristaps Porzingis e Jrue Holiday, enquanto deve ficar sem o pivô veterano Al Horford. E na troca de Porzingis, chegou Georges Niang, que já foi negociado para o Utah Jazz. Tudo para que a equipe fique abaixo dos níveis de multas da liga.
Por enquanto, o Celtics está com cerca de US$199 milhões em salários para a campanha 2025/26 da NBA. O primeiro apron começa com US$195.9 milhões, então outras trocas devem acontecer. De acordo com rumores, Anfernee Simons, que chegou no negócio por Holiday, pode sair. Assim, o time consegue ficar abaixo e não paga taxas.
Não quer dizer que vá fazer o tank (perder sem usar seus melhores jogadores), mas existem razões para isso. Com um elenco mais fraco em relação aos últimos anos, o time de Boston foi projetado pelo site oficial da liga como o 12° melhor do Leste para 2025/26. Caso tenha a chance de ficar entre as piores campanhas da liga e de selecionar AJ Dybantsa, o Celtics terá um final feliz após uma temporada da NBA muito difícil que está por vir.
AJ Dybantsa
Uma das comparações de jogadores da NBA com atletas do Draft mais comuns são de que o jogo de AJ Dybantsa lembra o de Tracy McGrady e um pouco de Shai Gilgeous-Alexander. Apesar de ainda não ter um arremesso de três polido, ele está em um bom progresso. Afinal, seu lance livre supera a casa dos 80% de aproveitamento e é um dos artifícios mais usados para mostrar que existe campo para a evolução no do perímetro.
Com 2,06m de altura (95,3 quilos), AJ Dybantsa tem uma envergadura de 2,11m e alcança cerca de 2,69m com os braços levantados. As medições são de 2024, no entanto. O ala gosta de atacar a cesta com um grande segundo passo, enquanto usa a velocidade como um dos artifícios. Mas mais do que isso, seu jogo não se baseia na parte física. Ele é um cestinha, que pode fazer bandejas com qualquer uma das mãos com alguma facilidade e sabe passar a bola.
O jovem tem um bom arremesso de média distância e vem evoluindo no quesito. Por fim, Dybantsa é visto como um defensor quase pronto para a NBA. Ele gosta de ir atrás de tocos, mas sem fazer faltas bobas. Ele vai jogar por BYU em 2025/26.
