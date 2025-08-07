Torcida do Celtics pede tank por AJ Dybantsa na NBA

Torcedores do Boston Celtics sabem que a temporada 2025/26 da NBA será muito difícil e já pedem AJ Dybantsa no time. Claro que não será tão fácil assim, pois o jovem ainda vai para o seu primeiro ano em BYU no basquete universitário. Enquanto isso, o time de Massachusetts precisaria ser ruim o bastante, fazer o tank para entrar na loteria do Draft e, depois, ter a sorte de selecionar o jogador.

Continua após a publicidade

Mas, mesmo assim, AJ Dybantsa já está “na mira” do Celtics. Ao menos, da torcida. Afinal, o ala de 18 anos é da região de Boston (Brockton) e torce para os times locais. Ao menos, para New England Patriots e Boston Red Sox, mas já foi visto no TD Garden algumas vezes desde criança.

Em algumas fotos, Dybantsa aparece com a camisa de Kevin Garnett dos tempos de campeão da NBA com o Celtics. Mas nada disso realmente importa até o Draft. E precisa contar com uma série de fatores, também.

Continua após a publicidade

MVP e medalha de ouro na Copa do Mundo de Basquete sub 19 em julho, AJ Dybantsa liderou a seleção dos EUA no torneio. Ele obteve médias de 14.3 pontos, 4.1 rebotes, 2.3 assistências e 1.1 roubo de bola em cerca de 20 minutos nos sete jogos. Seu arremesso, por outro lado, ainda não é tão bom.

Dybantsa também foi destaque no Nike Hoop Summit de 2024, quando registrou 21 pontos, sete rebotes e dois roubos de bola em um jogo de exibição que conta com vários olheiros da NBA. Aliás, ele recebeu vários elogios pela performance no evento.

Continua após a publicidade

Leia mais

Mas tem outro fato que fez a torcida do Celtics pedir AJ Dybantsa no Draft da NBA: sua impulsão. Em foto recente nas redes sociais, ele aparece tocando acima do nível superior da tabela.

Brad Stevens, please tell me you know the mission pic.twitter.com/K3u959vEvU — CelticsUnite (@CelticsUnite18) July 29, 2025 Continua após a publicidade

O fato é que a direção do Celtics ainda não sabe exatamente o que vai fazer para a próxima temporada da NBA. Sem Jayson Tatum, o time trocou Kristaps Porzingis e Jrue Holiday, enquanto deve ficar sem o pivô veterano Al Horford. E na troca de Porzingis, chegou Georges Niang, que já foi negociado para o Utah Jazz. Tudo para que a equipe fique abaixo dos níveis de multas da liga.

Continua após a publicidade

Por enquanto, o Celtics está com cerca de US$199 milhões em salários para a campanha 2025/26 da NBA. O primeiro apron começa com US$195.9 milhões, então outras trocas devem acontecer. De acordo com rumores, Anfernee Simons, que chegou no negócio por Holiday, pode sair. Assim, o time consegue ficar abaixo e não paga taxas.

Não quer dizer que vá fazer o tank (perder sem usar seus melhores jogadores), mas existem razões para isso. Com um elenco mais fraco em relação aos últimos anos, o time de Boston foi projetado pelo site oficial da liga como o 12° melhor do Leste para 2025/26. Caso tenha a chance de ficar entre as piores campanhas da liga e de selecionar AJ Dybantsa, o Celtics terá um final feliz após uma temporada da NBA muito difícil que está por vir.

Continua após a publicidade

AJ Dybantsa

Uma das comparações de jogadores da NBA com atletas do Draft mais comuns são de que o jogo de AJ Dybantsa lembra o de Tracy McGrady e um pouco de Shai Gilgeous-Alexander. Apesar de ainda não ter um arremesso de três polido, ele está em um bom progresso. Afinal, seu lance livre supera a casa dos 80% de aproveitamento e é um dos artifícios mais usados para mostrar que existe campo para a evolução no do perímetro.

Com 2,06m de altura (95,3 quilos), AJ Dybantsa tem uma envergadura de 2,11m e alcança cerca de 2,69m com os braços levantados. As medições são de 2024, no entanto. O ala gosta de atacar a cesta com um grande segundo passo, enquanto usa a velocidade como um dos artifícios. Mas mais do que isso, seu jogo não se baseia na parte física. Ele é um cestinha, que pode fazer bandejas com qualquer uma das mãos com alguma facilidade e sabe passar a bola.

Continua após a publicidade

O jovem tem um bom arremesso de média distância e vem evoluindo no quesito. Por fim, Dybantsa é visto como um defensor quase pronto para a NBA. Ele gosta de ir atrás de tocos, mas sem fazer faltas bobas. Ele vai jogar por BYU em 2025/26.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA