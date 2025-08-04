Warriors bate o martelo sobre troca de Jonathan Kuminga

Apesar de diversos rumores sobre Jonathan Kuminga deixar o Golden State Warriors em troca, seu futuro pode ser em San Francisco. Isso porque, de acordo com Tim Kawakami, do jornal San Francisco Standard, a franquia não planeja negociar o jogador na atual offseason da NBA. Ainda segundo o jornalista, a diretoria gosta do ala e quer tê-lo no elenco de 2025/26.

“A informação que recebi de uma fonte do Warriors no domingo é que Kuminga não será negociado nesta offseason da NBA. Ele estará de volta ao elenco de Golden State para começar a temporada. E isso acontecerá quando ele aceitar a oferta qualificatória de US$7,9 milhões válida por um ano”, iniciou Kawakami.

O Warriors ouviu propostas de vários times pela troca de Jonathan Kuminga, que é agente livre restrito. No entanto, segundo o jornalista, Golden State nunca se interessou de fato pela ideia de negociar o jogador de 22 anos. Ou seja, não era seu principal plano a princípio.

“O Warriors nunca se mostrou muito animado com a ideia de uma troca com Kuminga desde o início. O contexto geral é que Joe Lacob (dono da franquia) continua fã de Kuminga e está determinado a manter o jovem no elenco ou obter um valor real em troca. Portanto, ele está disposto a esperar”, completou.

Enquanto isso, Golden State Warriors e Jonathan Kuminga não chegam a um acordo. Desde o início a offseason, as partes têm negociado uma extensão. Entretanto, o atleta quer uma proposta mais atrativa, enquanto a franquia não pretende oferecer muito para um jogador que não deseja manter no elenco.

Leia mais!

De acordo com Shams Charania e Anthony Slater, da ESPN, o ala Jonathan Kuminga recusou uma nova oferta de contrato do Golden State Warriors. Segundo os jornalistas, a franquia fez uma nova tentativa para manter o jovem. No entanto, o atleta de 22 anos rejeitou a proposta de US$45 milhões por duas temporadas.

Eles informam ainda que Kuminga não aceitou esse contrato porque o Warriors insiste em incluir uma team option no segundo ano. Ou seja, na offseason de 2026, a equipe poderia abrir mão do jogador. Além disso, há outro impasse. Afinal, a franquia reluta em manter a cláusula de veto de troca que viria com a renovação.

Por fim, o Sacramento Kings é o time mais envolvido em rumores pelo jogador. Inclusive, já teria feito mais de uma oferta por ele. A última, segundo Sam Amick, do site The Athletic, teria sido Malik Monk e uma escolha de primeira rodada por Kuminga. Mas, o time de San Francisco recusou o acordo.

Além disso, na troca, o Kings teria oferecido um contrato de US$63 milhões para ter o jogador do Warriors por três anos na NBA. Ou seja, Kuminga receberia US$21 milhões por temporada caso o acordo fosse concretizado. Mas, o desejo do jovem ala é receber ao menos US$30 milhões anuais.

