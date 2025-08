“Warriors faz Jonathan Kuminga de refém na NBA”, acusa analista

O Golden State Warriors e Jonathan Kuminga protagonizam uma das novelas da agência livre da NBA. O jovem ala-pivô quer um contrato na faixa dos US$30 milhões, mas não há nenhum time com flexibilidade financeira para oferecer isso. Então, a equipe não se sente pressionada a aumentar as ofertas ou diminuir a pedida em uma sign-and-trade. Kendrick Perkins, a princípio, vê o time como o vilão da situação.

“Para mim, essa situação mancha a imagem de Golden State. É ruim porque o jogador diz que vai apostar em si mesmo, mas o time faz questão de mostrar que ele não tem espaço ali. E, ao mesmo tempo, por que tanta vontade em o manter no elenco nessas condições? Por que fazer um jovem talento de refém assim?”, questionou o analista da ESPN.

Desde antes do começo da agência livre, a aposta geral é que Kuminga não seguiria no Warriors. É uma parceria, aliás, que parecia não ter futuro. A franquia e os técnicos já não dão mostras de que confiam no jovem. Ele também não sente confiança de que vai ter o espaço que deseja no futuro. Por isso, Perkins não vê sentido nas dificuldades que o time impõe para um negócio com interessados.

“Há equipes que querem pagar o que Jonathan deseja. Então, por que não o deixar ter espaço e ser bom onde o valorizem? Pois, no fim das contas, o problema é esse: Golden State não valoriza o jogador. É claro que a franquia quer receber um bom valor em uma troca pelo seu ativo. Mas, em algum momento, você precisa fazer a coisa certa”, cobrou o ex-pivô do Boston Celtics.

Postura errada

Muita gente nos bastidores da NBA apostava que a situação entre Jonathan Kuminga e o Warriors estava destinada a um impasse. Afinal, a franquia depende de uma troca com o ala-pivô para melhorar o seu elenco para a próxima temporada. Há uma expectativa que a equipe consiga valor de retorno na liberação do pontuador. Perkins, no entanto, não acha que isso seja razão para uma postura errada da organização.

“Jonathan é um garoto que Golden State selecionou com a sétima escolha do draft. Ele mostra sinais de desenvolvimento e evolução a cada ano. Nunca se apresentou fora de forma para uma pré-temporada, assim como nunca foi criticado pelo esforço entregue nos treinos. Por isso, eu não entendo o que o comportamento do time nessa situação”, apontou o polêmico comentarista.

Kuminga sempre foi visto como um jogador de muito talento, mas que não se encaixava no estilo de jogo do Warriors. É uma situação, a princípio, muito comum na NBA. Mas, para Perkins, isso não dá direito ao time de “sabotar” a carreira do jovem. “Jonathan é um talento incrível, pois tem potencial e teto como jogador muito altos. E quem diz isso não sou só eu, mas os jogadores da liga que o enfrentam”, concluiu.

Tem quem queira

A situação de Jonathan Kuminga no Warriors se diferencia dos demais agentes livres restritos da NBA por causa do interesse. Existem interessados em contratá-lo com um contrato próximo dos parâmetros que ele deseja, mas tudo depende de uma sign-and-trade com a equipe de San Francisco.

De acordo com Shams Charania, da ESPN, Phoenix Suns e Sacramento Kings tentam avançar em uma troca com o Warriors. Mas, por enquanto, não conseguiram convencer o rival do Oeste. O Suns ofereceria Grayson Allen, enquanto o Kings fez uma oferta com Devon Carter, Dario Saric e uma escolha de draft.

