Warriors deve perder Gary Payton II na NBA

Gary Payton II não deve estar no elenco do Golden State Warriors para a próxima temporada da NBA. O veterano segue como agente livre e ainda não recebeu nenhuma proposta de extensão do time de San Francisco. Enquanto isso, a franquia monitora outros nomes para a posição, indicando que não deseja mantê-lo.

Na fase regular passada, o Warriors teve em Gary Payton um dos pilares defensivos do time. Em uma das melhores defesas da NBA em 2024/25, o ala-armador teve médias de 6.5 pontos, três rebotes e 1.3 assistência em 15 minutos. Assim, manteve o nível que apresentou quando foi campeão com a franquia em 2022.

Embora Payton tenha tido destaque, o Warriors deve explorar outros nomes no mercado em vez dele. Isso porque, mesmo sendo bom defensor, o ala-armador tem como ponto fraco o arremesso de três pontos. Algo que é visto como uma prioridade no elenco comandado por Steve Kerr.

Desse modo, a ideia do Golden State Warriors é adicionar na agência livre da NBA um 3-and-D. Ou seja, um jogador capaz de defender e arremessar dos três pontos.

Os rumores, assim, apontam para De’Anthony Melton e Seth Curry. Por enquanto, nenhum dos dois recebeu uma proposta, mas é provável que o Warriors consiga assinar pelo mesmo valor que pagaria por Gary Payton na NBA. Ambos, porém, mostram melhor aproveitamento do perímetro em relação ao veterano.

No momento, o nome mais próximo do Warriors para o lugar de Payton é Curry. O irmão mais novo de Stephen Curry tem sido monitorado por Golden State desde o início da offseason, de acordo com Anthony Slater, da ESPN. Desse modo, é bem provável que ele receba uma oferta nos próximos dias.

Seth Curry defendeu o Charlotte Hornets na última temporada. Pelo time da Carolina do Norte, ele disputou 68 jogos, sendo 14 como titular. Como resultado, teve médias de 6.5 pontos e 1.7 rebote. As médias, aliás, são similes a de Gary Payton, mas o irmão de Curry se destaca pelos 45.6% de aproveitamento nas bolas de três.

Slater também confirmou o interesse do Warriors em Melton na agência livre da NBA. Porém, o histórico de lesões do jogador coloca em dúvida um futuro acordo. Aliás, foi pelo próprio time de San Francisco que ele se machucou na última campanha e foi em troca para o Brooklyn Nets por Dennis Schroder. Brett Siegel, do ClutchPoints, por sua vez, disse que Malcolm Brogdon e Trey Lyles também são alvos da franquia de San Francisco para 2025/26.

