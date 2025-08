Kamilla Cardoso faz boa temporada na WNBA

A pivô brasileira Kamilla Cardoso está muito bem em sua segunda temporada na WNBA. Nessa sexta-feira (1), a jogadora do Chicago Sky alcançou o quarto duplo-duplo nos últimos cinco jogos. Em 34 minutos, a atleta de 24 anos anotou 14 pontos e pegou 11 rebotes contra o Golden State Valkyries. Além disso, ela acertou seis dos nove arremessos que tentou.

Continua após a publicidade

O Sky, no entanto, perdeu o duelo por 73 a 66. Assim, o time de Chicago sofreu a sétima derrota consecutiva. Desse modo, amarga a penúltima posição na temporada da WNBA. Até o momento são apenas sete vitórias em 27 jogos.

Vale lembrar que a liga feminina tem 13 equipes. Mas apenas as oito primeiras avançam à fase de playoffs. Além disso, a temporada regular vai se encerrar no dia 11 de setembro. Ou seja, o time de Kamilla Cardoso tem pouco mais de um mês e 17 jogos para se recuperar na tabela da WNBA. Até lá, o time vai disputar 17 jogos.

Continua após a publicidade

Terceira escolha do Draft do ano passado, Kamilla Cardoso mostrs evolução em sua segunda temporada na WNBA. Afinal, em 23 jogos nesta campanha, a brasileira tem médias de 12,5 pontos e 7,9 rebotes. Já em seu ano de estreia, a pivô de 2,01m de altura fez 9,8 pontos e os mesmos 7,9 rebotes. Dessa forma foi eleita para o time ideal de novatas.

Leia mais!

Após se sagrar bicampeã do basquete universitário (NCAA) por South Carolina, Kamilla Cardoso se tornou a brasileira selecionada na melhor posição do recrutamento da WNBA. Eleita MVP da final universitária de 2024, a pivô é o grande nome da nova geração do basquete feminino do Brasil.

Continua após a publicidade

Na decisão do College, South Carolina venceu Iowa, do fenômeno Caitlin Clark. Kamilla foi a MVP da decisão, após anotar 15 pontos e pegar 17 rebotes. Dominante no garrafão, ela se tornou a quinta atleta a fazer pelo menos 15 pontos e 15 rebotes em uma final universitária, nos últimos 25 anos.

Últimos cinco jogos de Kamilla Cardoso na temporada 2025 da WNBA

14 pontos, 11 rebotes e 6-9 nos arremessos de quadra contra o Golden State Valkyries, em 34 minutos

21 pontos, nove rebotes e 8-16 nos arremessos de quadra contra o Washington Mystics, em 33 minutos

12 pontos, 12 rebotes e 4-9 nos arremessos de quadra contra o Indiana Fever, em 33 minutos

13 pontos, 13 rebotes e 5-8 nos arremessos de quadra contra o Seattle Storm, em 28 minutos

dez pontos, dez rebotes e 4-12 nos arremessos de quadra contra o Minnesota Lynx, em 24 minutos

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Continua após a publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA