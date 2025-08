Três times que podem “desistir” da temporada 2025/26 da NBA

Está cedo, mas já deu para entender quais times vão brigar pelo título, por playoffs ou pelo tank na temporada 2025/26 da NBA. No entanto, existem aqueles que podem começar a campanha querendo os mata-matas e, no meio do caminho, vão desistir e “implodir” o elenco. Já aconteceu antes e tudo pode voltar a acontecer.

Então, citamos três times que, no papel, devem brigar por algo na NBA, mas podem abrir mão da campanha por motivos diferentes no meio da campanha. Um dos motivos é o fato de que o próximo Draft. Jogadores como Darryn Peterson, AJ Dybantsa, e Cameron Boozer devem atrair equipes ao tank. Ou seja, deixar um grupo mais fraco em quadra por uma escolha melhor.

Vale lembrar que em 2024/25, a NBA já viu algo similar em alguns times. O Philadelphia 76ers, por exemplo, não “implodiu”. No entanto, quando viu que não estava dando certo, tirou jogadores importantes da rotação, sem contar Joel Embiid, que realmente não tinha condições de estar em quadra. Mas um exemplo real foi o Brooklyn Nets, que trocou alguns Dorian Finney-Smith e Dennis Schroder quando estava em oitavo no Leste.

A temporada 2025/26 da NBA, assim como algumas do passado, deve ter alguns times assim. Veja, então, quais podem abrir mão da campanha pelo Draft.

Philadelphia 76ers

Sim, o Sixers. De novo. O “Processo” não gerou sequer final de conferência. A ideia era ter jogadores como Ben Simmons, Nerlens Noel, Jahlil Okafor e Markelle Fultz em busca de títulos. No entanto, problemas físicos e de confiança fizeram com que apenas Joel Embiid seguisse no elenco. O 76ers não funcionou como deveria, então pode entrar na próxima temporada da NBA pensando em reformulação.

Talvez, não uma completa, pois ainda terá Tyrese Maxey, Jared McCain e VJ Edgecombe para o futuro. Mas Paul George e Embiid podem sair em troca se o time não render. Aliás, o caso mais grave é o do pivô, que ainda não foi liberado sequer para os treinos leves. O Sixers pode desistir de 2025/26 e buscar escolhas de Draft no mercado da NBA.

Claro que é quase impossível pensar em uma troca de Embiid, pois seu contrato é pesado e vai até a temporada 2028/29 da NBA. Mas Paul George ainda tem algum mercado, especialmente se começar bem a próxima campanha.

Para o 76ers ficar com a própria escolha do Draft de 2026, basta ficar entre os quatro piores times da NBA na temporada 2025/26. Assim, a que está com o Oklahoma City Thunder vai para 2027. Vale lembrar que, originalmente, a pick iria para o Thunder em 2025, mas precisava ter uma das seis piores campanhas, o que aconteceu. Como resultado, selecionou VJ Edgecombe.

Boston Celtics

Claro que é uma situação mais complexa e depende de uma série de fatores, mas o Boston Celtics pode abrir mão da temporada 2025/26 e ficar entre os piores times da NBA. Para começar, o Celtics trocou Kristaps Porzingis e Jrue Holiday, não terá Jayson Tatum por toda a próxima campanha, enquanto Al Horford deve fechar com o Golden State Warriors.

Sim, ainda terá Derrick White e Jaylen Brown, mas é pouco para brigar por algo mais sério na próxima temporada da NBA. De acordo com a ESPN, o Celtics entra como o sétimo melhor do Leste e 17° no geral. Com o que tem hoje no elenco, é possível pensar em playoffs na conferência, pois é bem mais fraca que o Oeste. Mas basta o time perder Brown por mais de 15 jogos e o estrago está feito.

Vale ressaltar que nas últimas quatro campanhas da NBA, Jaylen Brown perdeu 15.5 jogos em média, o que deixa a próxima temporada do Celtics em “perigo”. Mas não chega a ser um grande problema, no fim das contas. Afinal, seria um ano sabático e Boston tem a própria escolha do próximo Draft.

Enquanto isso, pode envolver Anfernee Simons e Sam Hauser em troca. Afinal, Simons está no último ano de contrato e pode render escolhas.

AJ Dybantsa, que é da região de Boston, já virou um dos alvos no recrutamento. De acordo com rumores, caso o Celtics tenha uma temporada ruim em 2025/26 e tenha a chance de pegar uma boa escolha, Dybantsa é o nome favorito.

Sacramento Kings

Assim como o Celtics, o Sacramento Kings possui a própria escolha do próximo Draft. O time passa por mudanças desde a última temporada da NBA, quando demitiu o técnico Mike Brown e trocou o armador De’Aaron Fox. Mas isso deixou o elenco sem nenhum organizador puro no quinteto titular e o Kings parou no play-in.

Vamos lembrar que o Oeste é muito mais forte e o Kings não tem um elenco para brigar pela vaga direta. Mais uma vez, de acordo com a ESPN, aparece em 12° na conferência e em 22° entre todos os times na NBA para a temporada 2025/26.

Até então, DeMar DeRozan era nome certo para seguir na próxima temporada da NBA. Hoje, não é mais. O time ofereceu DeRozan ao Warriors na troca por Jonathan Kuminga e Golden State rejeitou.

O Kings também pode acabar abrindo mão de Domantas Sabonis caso a ideia seja ir para o tank. O pivô deve atrair vários times da NBA, enquanto a equipe anda tentando despachar Malik Monk em troca.

