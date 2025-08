Boletim de rumores e trocas da NBA (01/08/2025)

Bem-vindo à edição de 01 de agosto do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Warriors já seria favorito para manter Gary Payton II

O Golden State Warriors começou a offseason com a certeza de que Gary Payton II não seguiria no elenco. Mas, agora, a situação mudou. O defensor ainda está disponível no mercado e, depois de um mês de agência livre, uma renovação de contrato voltou à pauta. Segundo Tim Kawakami, do site San Francisco Standard, a franquia já seria a favorito a ficar com o ala-armador.

Isso não quer dizer, no entanto, que a concorrência seja fácil para manter o jogador. O jornalista Evan Sidery, da revista Forbes, apurou que quatro equipes rivalizam com os californianos pelo reforço. Los Angeles Lakers e Miami Heat seriam duas delas, por exemplo. Payton disputou 62 jogos pelo Warriors na última temporada, com médias de 6,2 pontos e 3,0 rebotes.

Após rumores, Bulls não deve negociar Ayo Dosunmu mais

Muita gente esperava que o Chicago Bulls negociasse um dos seus armadores durante a offseason. Ayo Dosunmu, em particular, virou alvo de rumores nas últimas semanas e esteve em discussões ao redor da liga. Mas a situação mudou e uma troca deixou de estar nos planos. De acordo com KC Johnson, da rede Chicago Sports Network, o atleta não vai ser mais incluído em uma troca.

“Antes, eu até cheguei a dizer que Ayo recebeu mais sondagens do que Coby White em Chicago. Mas, agora, essa negociação acabou. Houve conversas sérias com um time que disputa os playoffs do Oeste no começo de julho. No entanto, isso não avançou. Por isso, a expectativa é que ele esteja no elenco na próxima temporada”, contou Johnson.

Cam Spencer assina contrato histórico com o Grizzlies

Um dos primeiros passos do Memphis Grizzlies na offseason foi a reestruturação do contrato de Cam Spencer. Isso passou despercebido, mas o acerto de quatro anos e US$10,5 milhões fez história. Segundo Michael Scotto, do portal HoopsHype, esse é o acordo de maiores valores garantidos para um atleta sob vínculo two-way.

O jornalista apurou que, a princípio, as três primeiras temporadas do contrato vão ser asseguradas de forma total. Ou seja, cerca de US$7,6 milhões. Isso supera o valor garantido no antigo recordista: os US$5,6 milhões de Vince Williams, também do Grizzlies. Spencer teve média de 4,2 pontos em sua temporada de calouro na NBA.

Devin Booker queria contratação de Chris Paul pelo Suns

Desde o início da agência livre, o retorno de Chris Paul ao Los Angeles Clippers só parecia uma questão de tempo. Mas o Phoenix Suns, de qualquer forma, se manteve nessa disputa até o anúncio do armador de 40 anos. Vários times sondaram o caso e saíram do páreo. O time do Arizona, no entanto, foi até o fim. De acordo com Marc Stein, da plataforma Substack, a insistência passou pelo astro Devin Booker.

“Fontes me confidenciaram que Booker era um fã da ideia de trazer Paul de volta para o Suns. Afinal, ambos jogaram muito bem juntos. Aliás, até chegaram às finais da liga em 2021. Phoenix precisava de um novo armador depois da saída de Tyus Jones e olhava o mercado. No fim das contas, o veterano era o nome favorito do astro da equipe”, revelou o jornalista.

Após “perder” Paul, o Suns já anunciou a contratação de dois armadores: Jared Butler e Jordan Goodwin. Especula-se que a franquia, além disso, segue na concorrência por nomes como Ben Simmons e Malcolm Brogdon.

Em transição

– O armador Devonte’ Graham, para começar, está deixando a NBA para assinar com o basquete sérvio. O atleta de 30 anos está em negociações avançadas para ser reforço do Crvena Zvezda na próxima temporada.

– Outro jogador de saída dos EUA para atuar na Europa parece ser o jovem BJ Boston. O agente livre do New Orleans Pelicans, que anotou quase 11 pontos por partida na última temporada, negocia contrato com os gregos do Olympiacos.

– Enrique Freeman, por sua vez, não vai seguir no Indiana Pacers e está livre para negociar com qualquer time. A equipe retirou a oferta qualificatória do vínculo two-way do ala-pivô e, assim, não restringe a sua agência livre.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 01/08, você lembra de Stanley Johnson? Pois o ex-atleta do Lakers foi anunciado como novo reforço do Nagazaki Velca, do Japão.

