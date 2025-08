NBA: GM do Lakers fala sobre aposentadoria de LeBron James

O gerente-geral do Los Angeles Lakers, Rob Pelinka, falou sobre a aposentadoria de LeBron James da NBA e a relação do craque com a franquia. De acordo com o dirigente, seria ótimo se o maior cestinha da história da liga encerrar a carreira pela equipe. Além disso, o GM negou qualquer problema com o staff do veterano.

“Todas as conversas que tivemos com LeBron e a equipe dele, Rich Paul (agente) em particular, foram positivas e de apoio. O diálogo tem sido constante e aberto sobre a carreira do LeBron. Acho que o principal é respeitar a decisão dele e da família em relação à aposentadoria. Queremos respeitar o cronograma que ele tiver. Isso é muito importante. Mas se existir a chance dele se aposentar no Lakers… Isso seria ótimo”, disse Pelinka.

As declarações do GM do Lakers sobre LeBron ocorreram nesse sábado (2), durante a coletiva de imprensa com Luka Doncic. O astro esloveno, afinal, estendeu o seu contrato com a equipe por três temporadas. Desse modo, o camisa 77 assegurou sua permanência no time até 2029. Assim, a passagem de bastão fica clara na franquia. Agora, Doncic é a prioridade em Los Angeles, não James.

No fim de junho, LeBron James exerceu a opção para cumprir o último ano de contrato com o Lakers, mas uma fala de seu agente teria ligado um alerta sobre troca na NBA. Na época, Rich Paul deu uma declaração polêmica que resultou em diversos rumores.

“LeBron quer lutar por mais um título da NBA, e ele sabe que o Lakers está construindo o seu futuro. Ele está ciente disso, mas quer mais uma chance real de vencer. Somos muito gratos pela parceria que temos há oito anos com Jeanie Buss (proprietária do Lakers) e Rob Pelinka. Mas nós ainda consideramos o Lakers uma parte crucial da carreira dele”, disparou o empresário.

Mas agora, Paul tratou de colocar panos quentes na situação. Assim, em conversa no programa The Tylil Show, o agente foi sincero sobre o futuro de LeBron na NBA.

“O cara tem uma cláusula de veto de troca. Fim da história. Então, a decisão é dele. Afinal, ele tem uma cláusula de veto de troca. Assim, caso um jogador tenha essa cláusula, e um time queira trocá-lo, esse jogador pode dizer não. Isso está no contrato dele”, disse Paul.

Em 22 temporadas na NBA, LeBron James nunca foi trocado, já que fechou contratos com Miami Heat, Cleveland Cavaliers e Lakers sendo agente livre. Até o momento, craque de 40 anos ainda não revelou se vai se aposentar ao final da próxima campanha. Mas uma coisa é fato: LeBron quer ser campeão novamente antes de encerrar a carreira.

