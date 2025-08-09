Cleveland Cavaliers: elenco, salários e projeção em 2025/26

O Cleveland Cavaliers tem um grande elenco para a próxima temporada, mas é o time com os maiores salários da NBA. Ou seja, está no nível de multas da liga, o que significa que a direção não espera menos que uma final em 2025/26. A equipe quer apagar o que houve nos playoffs de 2025, quando caiu diante do Indiana Pacers e torcer para ter sido apenas um episódio ruim.

Mas o fato é que a base daquele elenco que liderou o Leste foi mantida e o Cavaliers deve manter o ritmo na próxima campanha da NBA. Afinal, outras equipes que poderiam disputar com o Cavs estão muito abaixo, sobrando apenas o New York Knicks entre os favoritos.

Sem o Boston Celtics na briga, o Cleveland Cavaliers tem tudo para comandar a conferência com alguma tranquilidade. Sem tanta concorrência, o natural é que a equipe tenha uma campanha até melhor (64 vitórias) que em 2024/25.

O Cavs fez uma troca para reforçar o perímetro com Lonzo Ball. O armador, que estava no Chicago Bulls, chega para ser reserva de Darius Garland, mas deve ter espaço similar ao que Ty Jerome tinha.

Principais reforços: Lonzo Ball, Larry Nance Jr

Principais perdas: Ty Jerome, Isaac Okoro

Draft: Tyrese Proctor

Por enquanto, o Cavaliers possui três vagas em seu elenco, sendo duas para contratos regulares e uma two-way. Embora o time não tenha espaço em sua folha para grandes acordos, o time ainda pode fechar com vínculos para veteranos. Foi assim que o Cavs acertou com Larry Nance Jr, que volta a Cleveland após cinco anos.

O elenco do Cleveland Cavaliers é um dos mais fortes da NBA, sobra no Leste, mas tem um plano com os salários tão altos. Todos os principais jogadores possuem acordo para mais de duas temporadas, exceto Donovan Mitchell, que tem opção para deixar seu contrato ao fim de 2026/27.

Enquanto isso, a evolução de Evan Mobley é algo que está cada vez maior. Na última campanha da NBA, ele foi ao All-Star Game pela primeira vez e venceu o prêmio de melhor defensor. No entanto, existe uma chance de que o time faça algo diferente, com Mobley jogando cada vez mais como pivô. Aliás, foi por isso que o time de Cleveland cogitou trocar Jarrett Allen e adicionar um ala ao elenco. Não vai acontecer, ao menos por enquanto.

Rumores do Cleveland Cavaliers

Basicamente, o Cavaliers tem o mesmo elenco da última temporada e os únicos rumores que existem são sobre uma eventual volta de Tristan Thompson e de uma opção para o perímetro. Até a ideia de uma eventual troca de Jarrett Allen já foi descartada. Então, se tem um time na NBA hoje sem grandes coisas a fazer no mercado é o Cavs.

Cleveland Cavaliers: elenco e salários em 2025/26

Jogador Idade Salários Evan Mobley 24 46.394.100 Donovan Mitchell 29 46.394.100 Darius Garland 26 39.446.090 De’Andre Hunter 28 23.303.571 Jarrett Allen 27 20.000.000 Max Strus 29 15.936.452 Lonzo Ball 28 10.000.000 Sam Merrill 29 8.482.144 Dean Wade 29 6.623.456 Jaylon Tyson 23 3.492.480 Larry Nance Jr 33 2.296.274 Craig Porter 25 2.221.677 Tyrese Proctor 21 1.272.870 Luke Travers 24 Two-way Nae’Qwan Tomlin 25 Two-way

Cleveland Cavaliers: projeção para 2025/26 na NBA

De acordo com o site oficial da NBA, o Cavaliers é só o primeiro no power ranking do Leste, que avalia o elenco de cada time antes do início da próxima campanha. A equipe tem o melhor grupo do Leste. Quase não existe concorrência, mas o que importa é vencer nos playoffs e superar o que houve em 2025.

