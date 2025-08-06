Boston Celtics: elenco, salários, rumores e projeção em 2025/26

Time de Massachusetts tenta escapar das multas da NBA

Boston Celtics salários elenco Fonte: Reprodução / X

Campeão em 2024, o Boston Celtics precisou cortar salários e montou um elenco bem mais fraco para a temporada 2025/26 da NBA. Apesar de ainda contar com nomes como Jaylen Brown e Derrick White, o time queria mesmo era sair dos níveis de multas da liga. Afinal, sabendo que não vai competir por nada, a direção começou a trocar jogadores e focar no desenvolvimento de alguns jovens.

A ideia da diretoria do Boston Celtics não é o tank, mas muito mais uma pausa em tudo o que estava fazendo para retomar seu melhor nível para 2026/27. Sem Jayson Tatum, o time trocou Kristaps Porzingis, Jrue Holiday e não vai estender com Al Horford. Ou seja, dos titulares, sobraram Jaylen Brown e Derrick White.

Não tem como competir, por mais que o discurso hoje seja diferente. A gente sabe como isso vai acabar. Georges Niang, que chegou para ser titular, já saiu em troca com o Utah Jazz. O Celtics vem fazendo tudo para economizar, despejar os salários em outro lugar e fugir das multas da NBA.

Até então, havia uma chance de que o Celtics fosse ficar no primeiro nível, mas com a saída de Niang, a meta é bem clara: ficar abaixo de US$195.9 milhões em salários.

Principais reforços: Anfernee Simons, Luka Garza, Josh Minott, Chris Boucher
Principais perdas: Kristaps Porzingis, Jrue Holiday, Al Horford
Draft: Hugo Gonzalez

As perdas já seriam enormes, então adicione Jayson Tatum fora da próxima temporada e você tem um Boston Celtics muito mais fraco e sem forças para ir aos playoffs. Mesmo no Leste, é preciso ter um bom elenco e não é o caso aqui. Tem um ótimo reserva e dois titulares de nível All-Star. O resto é coadjuvante.

O que o Boston Celtics está fazendo é trabalhar com inteligência em seu elenco para não ficar com salários obsoletos no grupo. Anfernee Simons, por exemplo, tem um expirante de US$27.7 milhões. Então, deixar que ele saia como agente livre ao fim de 2025/26 não vai abrir em nada para a campanha seguinte. Isso porque já está acima do teto projetado para 2026/27. De acordo com rumores, ele deve sair antes mesmo do início da nova campanha.

Assim, a direção do Boston Celtics espera receber alguém para o seu elenco com salários para duas ou três temporadas mais ou menos no mesmo valor. O grande desafio, a partir de agora, é encontrar quem se encaixa nos planos de Brad Stevens e Joe Mazzulla. Em geral, o time gosta de bons defensores e com capacidade nos arremessos de três.

Com esse perfil e nas faixas de salários como de Simons, o Celtics pode ir atrás de trocas por Devin Vassell e Jaden McDaniels, por exemplo. Mas existem opções mais baratas, como Kentavious Caldwell-Pope, além da dupla Alex Caruso e Lu Dort, do Oklahoma City Thunder. Mas o time acabou de ser campeão da NBA, então é quase impossível.

Rumores do Boston Celtics

Todo mundo sabe que o Boston Celtics não pode ficar pagando multas na NBA, pois as punições e os valores vão ficando cada vez piores. Então, a direção quer usar 2025/26 para testar jovens jogadores e dar mais espaço a caras como Payton Pritchard e Derrick White.

Jaylen Brown, por outro lado, tem uma questão com o joelho. O Celtics não vai forçar o astro a nada com o atual elenco para brigar por, no máximo, play-in. Não é por isso que o time se move. Vai competir, mas sacando Brown cada vez mais, enquanto espera pela volta de Jayson Tatum, em 2026/27.

Para ter uma ideia, Brown perdeu 19 jogos na última temporada da NBA, quando o Celtics tinha um dos melhores elencos da liga. Sem todo aquele pessoal, qual é o motivo que o time teria para lutar por algo? Absolutamente nenhum.

Então, é muito provável que o Celtics siga tentando trocar jogadores para que os salários fiquem abaixo do primeiro apron, no valor de US$195.9 milhões. Depois da troca de Georges Niang e da chegada de Chris Boucher, está em US$199 milhões. De acordo com rumores, Sam Hauser e Anfernee Simons estão com os dias contados em Boston. É mais provável que Simons seja o escolhido, pois Hauser tem contrato até 2028/29 e é visto como um bom reserva.

Boston Celtics: elenco e salários em 2025/26

Jogador Idade Salários
Jayson Tatum 27 57.126.450
Jaylen Brown 29 53.142.264
Derrick White 31 28.100.000
Anfernee Simons 26 27.678.571
Sam Hauser 28 10.044.644
Payton Pritchard 28 7.232.143
Chris Boucher 33 3.300.000
Hugo Gonzalez 19 2.783.880
Baylor Scheierman 25 2.619.000
Xavier Tillman 27 2.546.675
Luka Garza 27 2.461.463
Josh Minott 23 2.378.870
Neemias Queta 26 2.349.578
Jordan Walsh 21 2.221.677
Max Shulga 23 Two-way
Miles Norris 25 Two-way
Reggie Luis 23 Two-way

Boston Celtics: projeção para 2025/26 na NBA

De acordo com o site oficial da NBA, o Celtics aparece em 12° no power ranking do Leste, que avalia o elenco de cada time antes do início da próxima campanha. É isso. Não tem mais o que pensar, pois a diferença dali para um play-in pode tirar de Boston a chance de entrar na loteria do Draft. Vale lembrar que o time tem a própria escolha para um dos melhores recrutamentos dos últimos anos.

