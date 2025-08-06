Boston Celtics: elenco, salários, rumores e projeção em 2025/26

Campeão em 2024, o Boston Celtics precisou cortar salários e montou um elenco bem mais fraco para a temporada 2025/26 da NBA. Apesar de ainda contar com nomes como Jaylen Brown e Derrick White, o time queria mesmo era sair dos níveis de multas da liga. Afinal, sabendo que não vai competir por nada, a direção começou a trocar jogadores e focar no desenvolvimento de alguns jovens.
A ideia da diretoria do Boston Celtics não é o tank, mas muito mais uma pausa em tudo o que estava fazendo para retomar seu melhor nível para 2026/27. Sem Jayson Tatum, o time trocou Kristaps Porzingis, Jrue Holiday e não vai estender com Al Horford. Ou seja, dos titulares, sobraram Jaylen Brown e Derrick White.
Não tem como competir, por mais que o discurso hoje seja diferente. A gente sabe como isso vai acabar. Georges Niang, que chegou para ser titular, já saiu em troca com o Utah Jazz. O Celtics vem fazendo tudo para economizar, despejar os salários em outro lugar e fugir das multas da NBA.
Até então, havia uma chance de que o Celtics fosse ficar no primeiro nível, mas com a saída de Niang, a meta é bem clara: ficar abaixo de US$195.9 milhões em salários.
Principais reforços: Anfernee Simons, Luka Garza, Josh Minott, Chris Boucher
Principais perdas: Kristaps Porzingis, Jrue Holiday, Al Horford
Draft: Hugo Gonzalez
As perdas já seriam enormes, então adicione Jayson Tatum fora da próxima temporada e você tem um Boston Celtics muito mais fraco e sem forças para ir aos playoffs. Mesmo no Leste, é preciso ter um bom elenco e não é o caso aqui. Tem um ótimo reserva e dois titulares de nível All-Star. O resto é coadjuvante.
O que o Boston Celtics está fazendo é trabalhar com inteligência em seu elenco para não ficar com salários obsoletos no grupo. Anfernee Simons, por exemplo, tem um expirante de US$27.7 milhões. Então, deixar que ele saia como agente livre ao fim de 2025/26 não vai abrir em nada para a campanha seguinte. Isso porque já está acima do teto projetado para 2026/27. De acordo com rumores, ele deve sair antes mesmo do início da nova campanha.
Assim, a direção do Boston Celtics espera receber alguém para o seu elenco com salários para duas ou três temporadas mais ou menos no mesmo valor. O grande desafio, a partir de agora, é encontrar quem se encaixa nos planos de Brad Stevens e Joe Mazzulla. Em geral, o time gosta de bons defensores e com capacidade nos arremessos de três.
Com esse perfil e nas faixas de salários como de Simons, o Celtics pode ir atrás de trocas por Devin Vassell e Jaden McDaniels, por exemplo. Mas existem opções mais baratas, como Kentavious Caldwell-Pope, além da dupla Alex Caruso e Lu Dort, do Oklahoma City Thunder. Mas o time acabou de ser campeão da NBA, então é quase impossível.
Rumores do Boston Celtics
Todo mundo sabe que o Boston Celtics não pode ficar pagando multas na NBA, pois as punições e os valores vão ficando cada vez piores. Então, a direção quer usar 2025/26 para testar jovens jogadores e dar mais espaço a caras como Payton Pritchard e Derrick White.
Jaylen Brown, por outro lado, tem uma questão com o joelho. O Celtics não vai forçar o astro a nada com o atual elenco para brigar por, no máximo, play-in. Não é por isso que o time se move. Vai competir, mas sacando Brown cada vez mais, enquanto espera pela volta de Jayson Tatum, em 2026/27.
Para ter uma ideia, Brown perdeu 19 jogos na última temporada da NBA, quando o Celtics tinha um dos melhores elencos da liga. Sem todo aquele pessoal, qual é o motivo que o time teria para lutar por algo? Absolutamente nenhum.
Então, é muito provável que o Celtics siga tentando trocar jogadores para que os salários fiquem abaixo do primeiro apron, no valor de US$195.9 milhões. Depois da troca de Georges Niang e da chegada de Chris Boucher, está em US$199 milhões. De acordo com rumores, Sam Hauser e Anfernee Simons estão com os dias contados em Boston. É mais provável que Simons seja o escolhido, pois Hauser tem contrato até 2028/29 e é visto como um bom reserva.
Boston Celtics: elenco e salários em 2025/26
|Jogador
|Idade
|Salários
|Jayson Tatum
|27
|57.126.450
|Jaylen Brown
|29
|53.142.264
|Derrick White
|31
|28.100.000
|Anfernee Simons
|26
|27.678.571
|Sam Hauser
|28
|10.044.644
|Payton Pritchard
|28
|7.232.143
|Chris Boucher
|33
|3.300.000
|Hugo Gonzalez
|19
|2.783.880
|Baylor Scheierman
|25
|2.619.000
|Xavier Tillman
|27
|2.546.675
|Luka Garza
|27
|2.461.463
|Josh Minott
|23
|2.378.870
|Neemias Queta
|26
|2.349.578
|Jordan Walsh
|21
|2.221.677
|Max Shulga
|23
|Two-way
|Miles Norris
|25
|Two-way
|Reggie Luis
|23
|Two-way
Boston Celtics: projeção para 2025/26 na NBA
De acordo com o site oficial da NBA, o Celtics aparece em 12° no power ranking do Leste, que avalia o elenco de cada time antes do início da próxima campanha. É isso. Não tem mais o que pensar, pois a diferença dali para um play-in pode tirar de Boston a chance de entrar na loteria do Draft. Vale lembrar que o time tem a própria escolha para um dos melhores recrutamentos dos últimos anos.
