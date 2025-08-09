NBA: Quatro opções de troca para Trae Young

A offseason da NBA trouxe um rumor inesperado nos últimos dias: Trae Young pode sair do Atlanta Hawks em troca. O astro estaria insatisfeito com a franquia, por conta da falta de uma proposta de extensão. Desse modo, diversos times que buscam um armador começaram a monitorar a situação do camisa 11.

Trae Young é elegível para uma extensão máxima de quatro anos e US$229 milhões nesta offseason. No entanto, a franquia ainda não teria procurado seu principal jogador para negociar. De acordo com Marc J. Spears, da ESPN, o armador não gostou da situação.

“Há uma nova diretoria em Atlanta que está tentando tomar decisões. Mas, pelo que estou ouvindo agora, e se pode perceber pelo tuíte de Trae Young é que ele está decepcionado por não ter sido oferecido um contrato. Então, não se surpreenda se ele decidir que quer ver o que acontece na próxima offseason“, disse o jornalista.

O tuíte citado por Spears foi publicado por Trae Young na semana passada. O armador respondeu a uma postagem de Micah Parsons, jogador do Dallas Cowboys, da NFL, na qual o astro da NBA o encorajava a “receber o que merece” financeiramente.

“É por isso que você paga o homem adiantado. Quando alguém aceita menos para ficar em um lugar que queria ficar para sempre, você faz isso… o preço só sobe agora! Receba o que você merece, mano!”, escreveu o atleta do Hawks em seu X (antigo Twitter).

Diante dos rumores, diferentes times da NBA estão de olho em uma troca por Trae Young. Portanto, confira possíveis destinos para o astro do Atlanta Hawks.

Miami Heat

O Miami Heat há anos monitora estrelas disponíveis no mercado de troca da NBA. Embora não tenha obtido sucesso nos últimos anos, a franquia pode insistir em um negócio por Young, por precisar de um armador para liderar Tyler Herro e Bam Adebayo. Ao lado da dupla, o camisa 11 poderia elevar o time da Flórida ao patamar de candidato ao título.

O Miami Heat, aliás, tem capacidade financeira para buscar a troca por Young. Terry Rozier e Norman Powell, afinal, estão no último ano de contrato e devem liberar US$46 milhões na folha salarial para 2026. Além disso, a equipe tem todas as escolhas de Draft disponíveis a partir de 2027. Desse modo, pode realizar uma boa oferta para o Hawks.

Brooklyn Nets

O Brooklyn Nets ainda está em reconstrução na NBA. No entanto, uma troca com o Atlanta Hawks por Trae Young pode acelarar o processo e colocar a franquia como uma candidata aos playoffs na NBA. Ainda mais após o time de New York conseguir adicionar Michael Porter Jr. ao elenco. Além disso, o elenco conta com Nic Claxton, que pode ser o terceiro membro de um forte trio.

Em relação ao teto salarial, o Nets é o time da NBA com mais condições de receber Young. Isso porque, nenhum outro time tem tanto espaço na folha como Brooklyn.

Para a oferta de troca ao Hawks, o Nets também conta com diversos ativos de Draft da NBA. Nos próximos sete anos, são 12 escolhas de primeira rodada sob posse da franquia. Portanto, junto de jovens jogadores, a equipe teria condições de fazer uma proposta interessante a Atlanta.

Washington Wizards

O Washington Wizards é o time que menos chama a atenção para Trae Young na lista. Diferente de Heat ou Nets, a franquia da Capital dos EUA tem enfrentado problemas para concluir uma reconstrução nos últimos anos. No entanto, a chegada do armador poderia ser um divisor de águas no processo.

Trae Young, afinal, se tornaria um líder para um elenco jovem, que conta com Alex Sarr, Cam Whitmore e Bub Carrington. A chegada do camisa 11, além disso, poderia atrair outras estrelas.

Para receber Young em troca, ainda assim, o Wizards poderia ter que abrir mão de um dos jovens na troca com o Hawks. Por fim, a equipe teria condições de ofertar uma extensão em 2026 para o astro, já que as saídas de Khris Middleton e CJ McCollum devem liberar US$63.8 milhões do teto salarial.

Los Angeles Lakers

O Los Angeles Lakers, por fim, é um time que há anos tem o interesse em Trae Young. No entanto, na contramão de Heat, Nets ou Wizards, os ativos para troca são limitados. Com poucas escolhas de Draft disponíveis, o time teria que abrir mão de Austin Reaves e Dalton Knecht.

O investimento, ainda assim, faria sentido. Afinal, Young se reuniria com Luka Doncic na NBA. Os dois armadores, portanto, formariam uma das melhores duplas de toda a liga. No entanto, isso depende da situação de LeBron James, uma vez que o astro pode estender com Los Angeles e limitar a folha salarial da franquia.

