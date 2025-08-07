Kevin Love quer Los Angeles: Clippers ou Lakers

Os times de Los Angeles, Lakers e Clippers, têm um alvo em comum: Kevin Love. O ala-pivô, sob contrato no Utah Jazz, busca ser dispensado em breve para buscar uma nova equipe na NBA. Então, de acordo com Brett Siegel, do site ClutchPoints, ele deseja defender uma das franquias da cidade.

O desejo de Kevin Love passa pelo histórico dele com a cidade. Antes de chegar à NBA, o veterano defendeu a UCLA, faculdade de Los Angeles. Assim, após uma passagem vitoriosa pela liga, ele deseja passar os anos finais da carreira no local onde tudo começou.

Aos 36 anos, Kevin Love passou os dois últimos anos e meio no Miami Heat. Em 2024/25, ele teve médias de apenas 5.3 pontos e 4.1 rebotes, sendo limitado a 10.9 minutos por jogo. Porém, se destacou como um líder no vestiário de Erik Spoelstra, além de um pilar no perímetro, com 35.8% nos arremessos de três pontos.

O Heat, porém, trocou o ala-pivô durante a offseason com o Utah Jazz. É provável, desse modo, que Kevin Love seja dispensado em breve pelo time de Salt Lake City para que possa procurar uma nova equipe na liga.

Assim, Los Angeles Lakers e Clippers surgem como destinos mais prováveis para Kevin Love.

Além do passado em Los Angeles, o veterano também tem outras ligações com Lakers e Clippers. No time 17 vezes campeão, por exemplo, está LeBron James, com quem Love foi campeão da NBA em 2016. No outro time da cidade, por sua vez, o técnico é Tyronn Lue, que foi quem comandou o ala-pivô no período vitorioso pelo Cleveland Cavaliers.

Por enquanto, Lakers e Los Angeles Clippers contam com 14 jogadores sob contrato no elenco. Portanto, há espaço para mais um jogador.

Não se sabe se eles vão apostar a vaga final em Kevin Love. Afinal, o veterano está longe de oferecer o mesmo nível que apresentou no passado. No entanto, ele ainda pode agregar valor como um líder de vestiário e até uma peça para ajudar na rotação.

Vale lembrar que Clippers e Lakers disputaram há pouco tempo um veterano na offseason. Em julho, os dois times tinham como desejo o armador Chris Paul. Como Love, o camisa 3 queria retornar para Los Angeles. No fim, ele preferiu voltar à equipe onde viveu seu auge na NBA.

