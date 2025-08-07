Nets surpreende e assina com jogador chinês na NBA

O Brooklyn Nets reforçou o elenco na NBA ao assinar com um jogador chinês para a temporada 2025/26. De acordo com Michael Scotto, do site HoopsHype, o time de Nova York chegou a um acordo com Fanbo Zeng. No entanto, os termos do contrato com o ala-pivô chinês ainda não foram revelados pela equipe.

Continua após a publicidade

Fanbo Zeng tem 22 anos e é visto como um dos melhores nomes da liga chinesa. Pelo Beijing Ducks, o jogador fez médias de 14.7 pontos, 4.6 rebotes e 1.6 toco em 37 partidas da última temporada. Além disso, ele teve destaque no perímetro, com 40% de acerto nas bolas de três.

O jogador chinês tentou o Draft da NBA em 2022. Porém, não foi selecionado e retornou para a China. Antes da seletiva, inclusive, ele passou um ano na G League, onde teve médias de 5.0 pontos e 2.2 rebotes em 19 jogos.

Continua após a publicidade

A evolução na China, entretanto, o fez retomar destaque nos EUA. Então, com 2,08 metros de altura, o reforço do Nets na NBA é visto como um ala-pivô versátil, capaz de espaçar a quadra no ataque e defender o garrafão.

Zeng é o quinto reforço do Nets na NBA vindo do basquete estrangeiro. Somente no Draft, o time selecionou Egord Demin (Rússia), Nolan Traore (França) e Ben Seraf e Danny Wolf, ambos com passagens pelo basquete de Israel. Desse modo, mostra um trabalho de análise de Brooklyn nas ligas ao redor do mundo.

Continua após a publicidade

Leia mais!

O contrato do Brooklyn Nets com o jogador chinês chama a atenção na NBA. Isso porque, o elenco sobe para 20 jogadores. Na offseason, os times podem ter até 21 atletas. MAS, é necessário contar esse número para 15 antes do início da fase regular. Portanto, a diretoria deve realizar dispensas em breve.

O chinês, assim, pode assinar um acordo two-way com Brooklyn. Ou seja, defender o time do Nets na NBA e também o afiliado na G League ao longo da próxima temporada.

Continua após a publicidade

Em relação às dispensas do Nets na NBA, alguns nomes ganham mais força nos rumores. Entre eles, estão: Drew Timme, Tyrese Martin e Jalen Wilson. Além disso, Dariq Whitead, caso não apresente evolução na pré-temporada, também pode se despedir do elenco.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA