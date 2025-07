Hansen Yang faz audiência da Summer League disparar na China

A Liga de Verão da NBA não costuma ser uma grande atração na televisão. Nos últimos dez anos, por exemplo, só quatro jogos tiveram mais de um milhão de espectadores na ESPN dos EUA. Mas a presença de Hansen Yang fez a Summer League virar um sucesso de audiência na China. A comunidade do basquete do país, em síntese, parou para ver os primeiros jogos do novo conterrâneo pelo Portland Trail Blazers.

A partida do jovem pivô contra o Memphis Grizzlies, por exemplo, teve 5,2 milhões de espectadores em uma plataforma chinesa. Ou seja, quase cinco vezes mais pessoas do que a histórica audiência nos EUA – para os padrões do evento – da estreia de Cooper Flagg. Na versão paga do serviço dessa mesma plataforma, os jogos atraíram mais de 16 vezes mais público do que a média das outras transmissões.

Mas Yang não foi só uma atração na internet e redes sociais. Os jogos do novo atleta do Blazers na televisão aberta da China também marcaram números surpreendentes. Na média, as partidas tiveram audiência superior aos playoffs desse ano. As métricas são significativas, em particular, para análises de mercado. Pesquisas recentes estimaram que 600 milhões de chineses têm interesse em basquete.

O jovem pivô também conquistou o público dos EUA na Summer League por causa do bom humor. “Ser o centro das atenções não me incomoda porque sei que é parte do negócio. E, além disso, é o momento perfeito para mostrar o meu humor. Até posso estar cabisbaixo às vezes, mas nunca é frustração. É só sono. Eu prefiro falar pouco nessas horas, pois só penso em ir dormir”, disse o calouro, após um dos jogos.

Esperança

A audiência da Summer League na China só reflete a expectativa do basquete local com Hansen Yang. O jovem, para começar, é o terceiro atleta chinês a ser selecionado na primeira rodada do draft. Antes, vimos Yao Ming (2002) e Yi Jianlian (2007). Então, ele quebrou um hiato de duas décadas. O garoto tenta se inspirar em Ming, que teve uma grande carreira na NBA e está no Hall da Fama.

“Eu sinto que há muita pressão em cima de mim. Yao, afinal, é um ícone na China. Foi muito especial para o nosso país. É o nosso número um, então, perto dele, sou cinzas em um potinho. Mas, antes de embarcar para os EUA, ele me ligou para dar algumas dicas. Falou para eu aproveitar tudo o que está por vir a partir de agora. Sou muito grato pela sua atenção”, contou o jogador de 20 anos.

A pressão aumenta por causa da situação da seleção nacional. A China, apesar da alta popularidade interna do basquete, não se classificou para as duas últimas Olimpíadas. “Posso ver como já existe muita expectativa e previsões sobre mim. Mas eu sou só um calouro, um garoto. Só quero mostrar para as pessoas na China que estou bem e vou ficar bem aqui”, resumiu.

Cada dia

Hansen Yang chamou a atenção na Summer League pela sua técnica e apurada visão de quadra. Mas isso só vale dentro de quadra. Fora das quatro linhas, o pivô virou um “xodó” do público e imprensa por causa da leveza e bom humor. É claro que há muita pressão para que seja a nova referência do basquete chinês. Mas, ao mesmo tempo, o seu mantra é trazer e buscar diversão através do esporte.

“Há um ditado popular que levo em meu coração: não se incomode com nada que está a mais de oito horas de acontecer. E, ainda que já esteja, não se incomode tanto. Só seja positivo não importa o que ocorra. Então, seja feliz e tente se divertir com todo mundo que está ao seu redor”, concluiu a 16a escolha do recrutamento desse ano.

