Kon Knueppel lidera e Hornets é campeão da Summer League

Kon Knueppel foi o cestinha do Charlotte Hornets na vitória sobre o Sacramento Kings por 83 a 78 na final da Summer League da NBA. O calouro, quarta escolha do Draft, fez 21 pontos, enquanto Ryan Kalkbrenner somou 15 pontos e nove rebotes. Por outro lado, Isaac Jones ficou com um duplo-duplo ao fazer 24 pontos e 11 rebotes.

Apesar de Nique Clifford fazer os quatro primeiros pontos do Kings, o Hornets tinha o jovem pivô Ryan Kalkbrenner e Kon Knueppel em grande noite na Summer League 2025 da NBA. Kalkbrenner anotou seis pontos em pouco tempo e Charlotte vencia por 16 a 9. Sacramento tentava encostar, mas o adversário abriu 13 após cesta de Damion Baugh. Então, Kon Knueppel fechou o quarto inicial em 34 a 18.

Ryan Kalkbrenner dominou o primeiro tempo no garrafão do Hornets, enquanto o Kings tinha muitos problemas com os arremessos no jogo final da Summer League. O pivô recebeu passe de Kon Knueppel para deixar o placar em 42 a 28 para Charlotte, mas Sacramento ainda tentava reagir. KJ Simpson ampliou a vantagem para 16, mas Isaiah Stevens cortou a sequência do adversário.

Mas o Kings reagiu com nove pontos sem resposta do Hornets e a diferença despencou para sete, com cerca de um minuto para o fim do primeiro tempo. Então, os times foram para o intervalo com o placar em 46 a 39, após cesta de Isaac Jones.

Na volta do intervalo, então, Kon Knueppel deixou o Hornets na frente do Kings por 53 a 42. A diferença chegou a cair para sete, mas Charlotte pressionou, especialmente com DJ Rodman, e abriu 62 a 48. Isaac Jones tentava fazer a sua parte, mas o time de North Carolina fechou o terceiro quarto em 67 a 56.

Por fim, nos dez minutos decisivos, Kon Knueppel deixou em 69 a 58 para o Hornets. Mason Jones e Devin Carter cortaram para Sacramento, mas DJ Rodman fez Charlotte liderar por 71 a 62. O time californiano voltou a reagir e cortou para três, com Nique Clifford.

Então, por por mais de três minutos, ninguém conseguia pontuar. Isso mudou quando Isaac Jones cortou para um. Com 31 segundos para o fim, Kon Knueppel fez de três e Jones respondeu na mesma moeda pouco depois. O Hornets liderava por 78 a 77 e Knueppel sofreu falta, acertou um dos dois lances livres, mas a posse ainda era de Charlotte. Depois, Jaylen Sims levou falta e ampliou para 81 a 77, restando 9.6 segundos para acabar.

Nique Clifford tinha dois lances livres. Ele acertou o primeiro, mas errou o segundo para tentar o rebote ofensivo. No entanto, Ryan Kalkbrenner ficou com a bola, sofreu falta e fechou o jogo em 83 a 78.

Outros jogos da última rodada da Summer League

(4-1) Atlanta Hawks 80 x 101 Boston Celtics (4-1)

ATL: Kobe Johnson (14 pontos, seis rebotes)

BOS: Isaiah Wong (18 pontos, seis assistências)

(3-2) Memphis Grizzlies 105 x 82 Los Angeles Clippers (3-2)

MEM: Tyler Burton (20 pontos, sete rebotes)

LAC: Jordan Miller (24 pontos, seis rebotes)

