Shaquille O’Neal: “Não coloquem muita pressão em Cooper Flagg”

Shaquille O’Neal tem experiência de causa para falar sobre o que Cooper Flagg viveu nos últimos meses. Afinal, o ex-pivô também foi uma primeira escolha de draft que chegou à NBA com expectativas bem altas. Ele sabe, por isso, que a pressão em cima do jovem só deve aumentar com a aproximação da temporada. É impossível conter a badalação, mas o lendário jogador pede paciência com o ala.

“Cooper, a princípio, parece incrível em seus melhores momentos. Mas, mesmo assim, é preciso entender que é apenas um garoto de 18 anos. Então, não se pode colocar muita pressão nele. Pela minha experiência, eu digo que precisamos de uns dois anos antes de começar a entender como vencer. No entanto, do ponto de vista técnico, ele está bem acima da curva mesmo”, avaliou o ídolo.

Flagg chega ao Mavericks credenciado por ter sido eleito melhor jogador da temporada universitária em seu único ano na NCAA. Além disso, segundo analistas, está entre os prospectos mais completos em um draft desse século. Desembarca como um provável titular em um time que quer competir pelo título de imediato. Mas Shaq avisa que o jovem deve ter uma trajetória com as oscilações normais de um calouro.

“Não tenho dúvidas de que o torcedor de Dallas vai tratá-lo muito bem entre os altos e baixos do início de carreira. Digo isso porque lembro quando Dirk Nowitzki chegou à franquia. Ele não era um astro, mas se tornou um ao longo dos anos. E, durante esse processo, os fãs sempre o trataram bem demais. Cooper está em uma ótima equipe e cidade, então tudo vai ficar bem”, garantiu o membro do Hall da Fama.

Dois anos

Shaquille O’Neal, aliás, não é o único a pedir os tais dois anos de calma com Cooper Flagg antes de cobranças maiores. Um dos donos do time, por exemplo, compartilha a opinião do lendário pivô. Para Mark Cuban, o talento e maturidade da primeira escolha do último recrutamento são inegáveis. Mas até alguns dos melhores jogadores da história precisaram de tempo para brilharem na NBA.

“Eu penso muito na trajetória de Kobe Bryant para projetar Cooper na liga. Lembramos dos títulos, mas ele precisou de um tempo. Não quero comparar o jogo dos dois porque não são iguais. Eles são bem diferentes, na verdade. Mas Kobe não chegou à liga como aquele pontuador técnico que conhecemos depois. Precisou de uns dois anos para começar a se destacar mesmo”, lembrou o empresário.

Cuban reforça que Flagg e Bryant têm poucas semelhanças em termos de estilo de jogo. E, a princípio, uma diferença entre eles talvez seja o maior trunfo do novato no primeiro ano como profissional. “Acho que a maior distância entre ambos é que Cooper passa a bola melhor. Sabe jogar porque é um jogador completo. Então, você pode colocá-lo em quadra em qualquer circunstância e ele encontra o seu espaço”, elogiou.

Summer League

Uma prova dos altos e baixos que Shaquille O’Neal projeta para Cooper Flagg puderam ser vistos já na Summer League. O novato disputou só dois jogos em Las Vegas, mas foram icônicos. Ele mesmo admitiu que fez uma das piores partidas da carreira na sua estreia na competição. Em seguida, dominou a defesa do San Antonio Spurs a ponto do Mavs decidir já o retirar do torneio. Cuban ficou impressionado.

“Cooper só tem 18 anos, então pode jogar uns 90 minutos sem parar. E dava para notar que, mesmo quando estava cansado, ainda fazia as jogadas certas o tempo inteiro. Ele não tem o ego de uma primeira escolha de draft. Jogou basquete inteligente do começo ao fim com tão pouca idade. A minha filha se formou no ensino médio agora e é mais velha do que ele”, contou o sócio minoritário da equipe.

