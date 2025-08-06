Site da NBA lista os melhores jogadores do Oeste para 2025/26

O site oficial da NBA listou os dez melhores jogadores da Conferência Oeste para a temporada 2025/26. De acordo com Shaun Powell, responsável pela publicação, o ranking leva em conta a expectativa de desempenho para a próxima campanha. Portanto, não considera a carreira dos atletas.

Continua após a publicidade

Segundo a lista da NBA, Nikola Jokic é o melhor jogador do Oeste. O craque do Denver Nuggets, aliás, foi MVP em três das últimas cinco campanhas. Em 2024/25, o pivô sérvio foi o segundo na votação para o prêmio. Além disso alcançou médias de triplo-duplo: 29,6 pontos, 12,7 rebotes e 10,2 assitências. Então, para a próxima temporada, a expectativa é de que Jokic mantenha a excelência em quadra.

Já o MVP de 2024/25, Shai Gilgeous-Alexander, é o segundo do ranking de melhores jogadores do Oeste. O armador canadense, afinal, vem de uma campanha mágica. Desse modo, liderou o Oklahoma City Thunder ao título da NBA. Além disso foi eleito o jogador mais valioso das finais. Para a próxima temporada, o Thunder é o time a ser batido, e Shai um forte candidato a um novo MVP.

Continua após a publicidade

O top 3 de melhores jogadores do Oeste, de acordo com a NBA, é Anthony Edwards. Pelo segundo ano consecutivo, o ala-armador foi protagonista e liderou o Minnesota Timberwolves a mais uma final de conferência. No entanto, falta dar o próximo passo. Assim, o objetivo da franquia é chegar às finais da NBA depois de 22 anos.

Leia mais!

Luka Doncic e Stephen Curry fecham o top 5 de melhores do Oeste. Em poucos meses de Los Angeles Lakers, aliás, o esloveno já se tornou o rosto da franquia. A expectativa, portanto, é que o armador seja um dos protagonistas da liga em 2025/26. Curry, por sua vez, vai para a sua 17ª temporada na NBA. Tetracampeão, o veterano segue jogando em alto nível e disposto a levar o Golden State Warriors a mais uma conquista.

Continua após a publicidade

Já o maior cestinha da história da NBA, LeBron James, é o nono da lista de melhores jogadores do Oeste. Segundo representante do Lakers no top 10, o craque vai disputar a 23ª temporada da carreira. Por enquanto, LeBron não dá sinais de queda. Afinal, aos 40 anos, ele foi eleito para o segundo time da liga, em 2024/25.

Dez melhores jogadores do Oeste (segundo a NBA)

1. Nikola Jokic (pivô, Denver Nuggets, 30 anos)

Médias na última temporada: 29,6 pontos, 12,7 rebotes e 10,2 assistências, em 70 jogos

Salários em 2025/26: US$55,2 milhões

Continua após a publicidade

2. Shai Gilgeous-Alexander (armador, Oklahoma City Thunder, 27 anos)

Médias na última temporada: 32,7 pontos, 6,4 assistências e cinco assistências, em 76 jogos

Salários em 2025/26: US$38,3 milhões

3. Anthony Edwards (ala-armador, Minnesota Timberwolves, 24 anos)

Médias na última temporada: 27,6 pontos, 5,7 rebotes e 4,5 assistências, em 79 jogos

Salários em 2025/26: US$45,5 milhões

4. Luka Doncic (armador, Los Angeles Lakers, 26 anos)

Médias na última temporada: 28,2 pontos, 8,2 rebotes e 7,7 assistências, em 50 jogos

Salários em 2025/26: US$46 milhões

Continua após a publicidade

5. Stephen Curry (armador, Golden State Warriors, 37 anos)

Médias na última temporada: 24,5 pontos, seis assistências e 4,4 rebotes, em 70 jogos

Salários em 2025/26: US$59,6 milhões

6. Anthony Davis (ala-pivô, Dallas Mavericks, 32 anos)

Médias na última temporada: 24,7 pontos, 11,6 rebotes e 2,2 tocos, em 51 jogos

Salários em 2025/26: US$54,1 milhões

7. Kevin Durant (ala, Houston Rockets, 36 anos)

Médias na última temporada: 26,6 pontos, seis rebotes e 4,2 assistências, em 62 jogos

Salários em 2025/26: US$54,7 milhões

Continua após a publicidade

8. Kawhi Leonard (ala, Los Angeles Clippers, 34 anos)

Médias na última temporada: 21,5 pontos, 5,9 rebotes e 3,1 assistências, em 37 jogos

Salários em 2025/26: US$50 milhões

9. LeBron James (ala, Los Angeles Lakers, 40 anos)

Médias na última temporada: 24,4 pontos, 8,2 assistências e 7,8 rebotes, em 70 jogos

Salários em 2025/26: US$52,6 milhões

10. Victor Wembanyama (pivô, San Antonio Spurs, 21 anos)

Médias na última temporada: 24,3 pontos, 11 rebotes e 3,8 tocos, em 46 jogos

Salários em 2025/26: US$13,4 milhões

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA