Ideia de troca leva Kyle Kuzma de volta ao Lakers

A revista Sports Illustrated elaborou uma ideia de troca que levaria Kyle Kuzma de volta ao Los Angeles Lakers. Atualmente no Milwaukee Bucks, a proposta da publicação é aumentar o apoio a Giannis Antetokounmpo e oferecer mais poder de fogo ao time angelino. No entanto, para que o hipotético acordo aconteça, seria preciso mais um time. Neste caso, a sugestão inclui o Atlanta Hawks.
Então, na proposta, a revista indicou Kyle Kuzma ao Lakers com duas escolhas de Draft. Enquanto isso, o Bucks receberia Gabe Vincent, Maxi Kleber e uma pick de segunda rodada. Por fim, o Hawks participaria ao ter o jovem Andre Jackson Jr vindo de Milwaukee.
“O Hawks adicionou arremessadores ao elenco nesta offseason e pode apostar que Jackson Jr vai melhorar com o time. Esta é uma adição barata com potencial para completar o elenco. Por outro lado, o Bucks se livra do contrato de Kuzma e contrata dois jogadores que podem ser úteis. Assim, seria mais uma tentativa de melhorar o time em torno de Giannis. Vincent e Kleber não têm sido jogadores confiáveis para o Lakers. Kuzma pode ir para um lugar que lhe é familiar, e Los Angeles ainda recebe uma escolha valiosa de primeira rodada no acordo”, avaliou a Sports Illustrated.
Kyle Kuzma deixou o Los Angeles Lakers em troca após quatro anos na franquia. Ele chegou à NBA em 2017 através do Brooklyn Nets, mas o time de Los Angeles foi o primeiro que defendeu na liga. Então, passou mais quatro anos no Washington Wizards, onde conseguiu um papel de protagonismo.
Aliás, foi no Wizards que Kuzma teve suas melhores médias da carreira. Como resultado, foi o pilar da troca que tirou Khris Middleton do Milwaukee Bucks na última trade deadline da NBA. Em Milwaukee, o ala-pivô disputou 33 jogos, sendo 32 como titular e obteve médias de 14.5 pontos, 5.6 rebotes e 45.5% de aproveitamento nos arremessos de quadra.
Em contrapartida, Gabe Vincent e Maxi Kleber não se firmaram no Lakers. O armador chegou em 2023/24, mas por conta de uma lesão, atuou em apenas 11 jogos. Na última campanha, participou de 72 jogos. Entretanto, não teve o mesmo papel que conquistara no Miami Heat. Ele terminou com médias de 6.4 pontos e 1.4 assistências em mais de 21 minutos por partida. O ala-pivô, por sua vez, sequer estreou em Los Angeles.
Confira a proposta de troca completa para que Kyle Kuzma volte para o Lakers
Lakers recebe: Kyle Kuzma e duas escolhas de Draft via Bucks: uma de segunda rodada (2026) e uma primeira rodada (2032)
Bucks recebe: Gabe Vincent, Maxi Kleber e uma escolha de segunda rodada via Hawks (2029)
Hawks recebe: Andre Jackson Jr
