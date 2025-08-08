Magic seria o favorito em troca por Trae Young

O Orlando Magic é o favorito em caso de troca por Trae Young. O armador estaria insatisfeito no Atlanta Hawks por ainda não ter recebido uma oferta de extensão de contrato. Por isso, ele pode pedir uma mudança de equipe em breve. Desse modo, o time da Flórida surge como o principal destino nas casas de aposta.

A chance do Magic adquirir Trae Young é relativamente boa por conta das necessidades da equipe. Embora tenha Paolo Banchero e Franz Wagner, o time de Orlando ainda apresenta fragilidades no ataque. Em especial, nos arremessos de três pontos. No ano passado, por exemplo, foi o último da NBA na fase regular, com 11.2 acertos do perímetro por jogo.

Young, então, poderia impulsionar o ataque do Magic. Na temporada passada, o craque acertou 2.9 cestas de três por partida. Em todo time de Orlando, o único a ter mais de dois acertos do perímetro por jogo foi Jalen Suggs, com 2.2. Desta forma, o camisa 11 do Hawks seria uma grande adição neste sentido.

O astro do Hawks, além disso, é o armador que Orlando não tem. Apesar de Suggs ser um jogador de qualidade, ele se destaca mais pelos atributos na defesa do que por um condutor de jogada. Desse modo, Paolo Banchero foi o líder em assistências do Magic em 2024/25, com 4.9 por jogo. Trae Young, por sua vez, liderou a liga, com 11.6.

Trae Young, portanto, poderia impulsionar um ataque de talento do Orlando Magic, em caso de troca. Isso porque, além de Banchero e Wagner, a equipe também conseguiu Desmond Bane na offseason. Logo, o camisa 11 teria um bom ala-armador ao seu lado, além de dois alas do mais alto nível na NBA.

Young insatisfeito

Os rumores de troca em relação a Young ganharam força nas últimas semanas. Isso após Marc J. Spears, da ESPN, relever que o armador estaria insatisfeito com a diretoria do Atlanta Hawks. Ele, afinal, é elegível para uma extensão máxima de quatro anos e US$229 milhões nesta offseason. No entanto, a franquia ainda não teria procurado seu principal jogador para negociar.

“Há uma nova diretoria em Atlanta tentando tomar decisões. Mas, pelo que estou ouvindo agora, e se pode perceber pelo tuíte de Trae Young é que ele está decepcionado por não ter sido oferecido um contrato. Então, não se surpreenda se ele decidir que quer ver o que acontece na próxima offseason”, disse o jornalista.

O tuíte citado por Spears foi publicado por Trae Young na semana passada. O armador respondeu a uma postagem de Micah Parsons, jogador do Dallas Cowboys, da NFL, na qual o astro da NBA o encorajava a “receber o que merece” financeiramente.

“É por isso que você paga o homem adiantado. Quando alguém aceita menos para ficar em um lugar que queria ficar para sempre, você faz isso… o preço só sobe agora! Receba o que você merece, mano!”, escreveu o atleta do Hawks em seu X (antigo Twitter).

