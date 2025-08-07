Warriors tem interesse em troca por Josh Giddey

A agência livre do Golden State Warriors está estacionada, mas isso pode mudar em breve. De acordo com o jornalista Jake Fischer, do site Bleacher Report, a direção do Warriors entrou em contato para tentar uma troca pelo armador Josh Giddey. O time californiano está atrás de um armador no mercado, mas ainda não contratou ninguém até aqui.

Josh Giddey vem de uma temporada de altos e baixos no Chicago Bulls. O agente livre restrito teve problemas em sua adaptação e demorou a entregar resultados. No entanto, assim que o Bulls negociou Zach LaVine com o Sacramento Kings, tudo mudou.

Isso porque Giddey liderou o time de Illinois na segunda metade da última campanha, justamente após a troca. Como resultado, ele registrou médias de 21.2 pontos, 10.7 rebotes, 9.3 assistências e acertou 45.7% nos arremessos de três. O Bulls venceu 17 dos últimos 28 jogos (60.7%) o que daria vaga direta nos playoffs da NBA. Apesar de todos os problemas, Chicago foi ao play-in e caiu para o Miami Heat.

Como Josh Giddey é agente livre restrito, a diretoria do Warriors entrou em contato para saber qual seria o valor de uma eventual troca. Afinal, o próprio time de San Francisco tem o seu: Jonathan Kuminga. Nada está certo, ao menos por enquanto. Mas o fato é que Golden State busca alternativas no mercado da NBA.

Os grandes problemas são que, por enquanto, Josh Giddey está “preso” ao Bulls e o Warriors não tem como dar a ele um contrato sem ser via troca. De acordo com Fischer, a direção de Chicago conta com a volta do australiano para a próxima temporada da NBA e não quer fazer o sign and trade.

No entanto, vale registrar que o Bulls demonstrou interesse em troca por Kuminga há algumas semanas. Aliás, o time era tido como o grande favorito a receber o ala, de 22 anos. Só depois que entraram Sacramento Kings e Phoenix Suns como possíveis destinos para o jogador.

Até aqui, o Warriors não fez nenhuma troca ou qualquer movimento na agência livre. O time tenta acertar com outros jogadores, no entanto. O pivô Al Horford, que estava no Boston Celtics, seria um dos nomes certos para a equipe. Além dele, a volta de De’Anthony Melton também está em pauta. A direção quer ter um armador especialista em defesa, pois vê as chances de Gary Payton II sair.

Aos 22 anos, Josh Giddey iniciou a carreira na NBA com o atual campeão Oklahoma City Thunder. Então, na última offseason, ele foi em troca para o Bulls. Em quatro campanhas na liga, ele fez 14.1 pontos, 7.5 assistências e 6.1 passes decisivos em 280 jogos desde 2021/22.

