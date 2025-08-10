NBA: Assistente do Lakers aponta mais espaço para Bronny James

Bronny James deve ganhar mais espaço pelo Los Angeles Lakers na próxima campanha da NBA. O filho de LeBron James teve boas atuações pela equipe na disputa da Summer League2025. Desse modo, após entrar em apenas 27 jogos em 2024/25, o armador deve ganhar mais minutos durante a fase regular de 2025/26.

Continua após a publicidade

A chance de Bronny James ganhar mais espaço foi revelada por Nate McMillan. O assistente de JJ Redick no Lakers destacou como o armador evoluiu nos últimos meses e garantiu que ele deve ter mais minutos no próximo ano.

“Eu adoro o Bronny”, disse o assistente do Los Angeles Lakers à CBS Sports. “Ele é um ótimo jovem e todos nós esperamos que ele tenha alguns minutos a mais este ano”.

Continua após a publicidade

Bronny foi uma escolha de segunda rodada do Lakers em 2024. A pick, porém, foi associada ao desejo do time em agradar LeBron James, pai do armador. Desse modo, o jovem jogador foi alvo de críticas desde os primeiros dias na NBA, com analistas dizendo que ele não merecia o espaço que vinha tendo.

O Lakers, ainda assim, decidiu focar na evolução de Bronny. Mesmo no elenco principal da franquia, ele passou por um período de adaptação da G League. Desta forma, o armador conseguiu se desenvolver e registrou médias de 21.9 pontos, 5.4 assistências e 5.2 rebotes, além de 38% dos três pontos.

Continua após a publicidade

Leia mais!

Bronny James, além disso, se destacou pelo Lakers na Summer League da NBA. Como armador principal do time no torneio, ele teve médias de 14.3 pontos, 3.8 assistências e 2.8 rebotes. O filho de LeBron, ademais, reforçou o talento como defensor de perímetro.

Ainda no torneio, o Lakers priorizou dar mais descanso a Bronny em algumas partidas. A prática, aliás, costuma ser comum para jogadores que devem ganhar espaço no time principal. Então, indicando que de fato ele deve ter mais minutos em 2025/26.

Em 2024/25, Bronny não teve grande destaque na NBA. Com apenas 27 jogos pelo Lakers, afinal, o armador foi limitado a 6.7 minutos por jogo e teve médias de 2.3 pontos, 0.8 rebote e 0.7 assistência. O tempo na G League e as boas atuações na Summer League, ainda assim, chamaram a atenção.

Continua após a publicidade

Bronny James, portanto, deve aparecer mais em quadra ao longo do próximo ano. Desta forma, ele terá enfim a chance de se provar como jogador da NBA para tentar sair da sombra do pai, o lendário LeBron James.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA