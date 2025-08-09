NBA: Stephen Curry revela qual é sua única motivação no Warriors

Prestes a jogar sua 17ª temporada na NBA, Stephen Curry revelou o que espera do Golden State Warriors em 2025/26. Em entrevista à rádio SiriusXM, o astro de 37 anos confia em uma boa campanha da equipe. Além disso, o armador disse que ganhar mais um título é a sua única motivação na liga.

“Eu realmente acredito que podemos ser relevantes para a disputa do título. Então, provavelmente não seremos os favoritos em nenhuma discussão, mas temos um time capaz de atingir esse nível novamente. Depois de tudo o que passamos nos últimos 13 anos, e de termos conquistado esses quatro títulos, ganhar mais um seria incrível. Enfim, acho que essa é, literalmente, a única coisa pela qual estou jogando agora.” disse Curry, que tem contrato com o Warriors até 2027.

Tetracampeão da NBA, o camisa 30 do Warriors sabe que o o time não é um dos favoritos em 2025/26. Além disso, a franquia ainda não se movimentou nesta offseason. Devido ao imbróglio com Jonathan Kuminga, a equipe não trouxe nenhum reforço até o momento. O jovem é agente livre restrito, ou seja, Golden State pode cobrir todas as ofertas pelo atleta. Desse modo, a direção da franquia se sente confortável e sem pressa para um acordo.

Mas assim que a situação do ala se definir, Golden State tem alguns nomes engatilhados. Assim, os veteranos Seth Curry, Gary Payton II e Al Horford deverão reforçar o time na próxima temporada. Mesmo com a chegada desses jogadores, o Warriors de Stephen Curry não vai subir de patamar na NBA.

Hoje, o Oklahoma City Thunder é o grande favorito para 2025/26. Afinal, o time fez a melhor campanha da última temporada e conquistou o título da NBA. Além disso, o Thunder manteve a base campeã. Portanto, é o time a ser batido.

Além disso, outras equipes da Conferência Oeste estão mais fortes. O Houston Rockets, por exemplo, trouxe o craque Kevin Durant e bons coadjuvantes como Dorian Finney-Smith e Clint Capela. O Denver Nuggets, por sua vez, se reforçou com Cam Johnson, Bruce Brown e Jonas Valanciunas. Ou seja, o craque Nikola Jokic terá um bom elenco de apoio ao seu redor.

Já o Minnesota Timberwolves, vice-campeão do Oeste nas últimas duas temporadas, manteve os principais jogadores. Enquanto isso, o Los Angeles Clippers foi um dos times que mais se reforçou para a próxima campanha. Desse modo vieram Bradley Beal, John Collins, Brook Lopez e Chris Paul.

De acordo com um ranking divulgado pela NBA, o Warriors é o sétimo melhor time do Oeste, algo já esperado por Stephen Curry. Portanto, a equipe de San Francisco terá dificuldades para voltar a ser campeã na liga.

Elenco do Warriors para a temporada 2025/26 da NBA

Armadores: Stephen Curry, Brandin Podziemski

Alas: Jimmy Butler, Moses Moody, Buddy Hield, Gui Santos

Pivôs: Draymond Green, Quinten Post, Trayce Jackson-Davis

