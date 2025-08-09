NBA: Warriors deve envolver jogador em troca

O Golden State Warriors pode ter que liberar um jogador no mercado de troca da NBA. De acordo com Jedd Pagaduan, do Clutch Points, o ala Moses Moody deve sair da equipe ainda durante a offseason. O objetivo, assim, seria utilizá-lo para tentar reforçar o elenco em torno de Stephen Curry e Jimmy Butler.

A saída de Moses Moody não era algo que estava nos planos de Golden State. Após ter médias de 9.8 pontos e 37.4% do perímetro, ele era visto como uma peça fundamental na rotação de Steve Kerr. No entanto, a falta de ativos para usar no mercado da offseason pode forçar a presença do jogador como moeda de troca.

O Golden State Warriors, além disso, pode ter uma das folhas mais caras da NBA, caso renove com Jonathan Kuminga. Desse modo, mesmo com um elenco de astros veteranos, o time pode ter que arcar com diversas multas. Assim, a saída de Moody também serviria para desafogar os salários de Golden State.

Os rumores em relação a Moody podem também destravar uma troca entre Warriors e Sacramento Kings. Nas últimas semanas, as equipes conversaram sobre um negócio centrado em Jonathan Kuminga. Para liberar o camisa 00, Golden State receberia Malik Monk, reconhecido como um dos melhores reservas da NBA.

O negócio, porém, encontrou dois desafios. O primeiro seria o de que Golden State não gostaria de receber uma pick de Draft com proteções. Ou seja, caso ela fosse de uma posição específica, Sacramento a teria de volta. A segunda, por sua vez, seria a necessidade do Warriors de adicionar o jogador ou Buddy Hield na troca com o Kings na NBA.

A presença de Moody na troca entre Warriors e Kings seria necessária para ‘equilibrar’ salários. Ainda mais se Golden State quiser tentar incluir um terceiro time na tentativa de conseguir um grande jogador.

Sem fazer nada na agência livre da NBA até aqui, o Warriors tem como meta fechar com alguns veteranos. Entre eles, o pivô Al Horford, que estava no Boston Celtics até 2024/25.

Portanto, não deve haver outra alternativa para o Warriors na NBA. Embora Moody seja um nome promissor, o desejo da franquia de brigar por títulos na reta final de carreira de Stephen Curry força sacrifícios. Entre eles, abrir mão do ala para conseguir reforçar o elenco com peças de efeito imediato.

Moody, por fim, tem quatro anos completos na NBA. Em 255 jogos na carreira, assim, o jogador tem médias de sete pontos, 2.2 rebotes e 0.9 assistência por jogo pelo Warriors.

