Lakers e Warriors fazem rodada de abertura da NBA 2025/26

Los Angeles Lakers e Golden State Warriors vão se enfrentar na rodada de abertura da NBA em 2025/26. De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, o outro jogo do dia 21 de outubro será entre Houston Rockets e o atual campeão Oklahoma City Thunder. Ou seja, serão duas partidas de rivalidades.

Enquanto Lakers e Warriors contam com LeBron James e Stephen Curry, que disputaram quatro finais consecutivas da liga, o outro embate terá Kevin Durant fazendo a estreia por seu novo time diante de sua primeira equipe da carreira. No Brasil, os jogos devem ter transmissão do Prime Video.

Aliás, nos EUA, será a primeira temporada da NBC, que está de volta à NBA para 2025/26. O canal ficou fora da liga desde o fim da campanha 2001/02, mas retorna no lugar da TNT.

Charania ainda divulgou a rodada especial de Natal da NBA em 2025/26. Serão cinco jogos, mas sem a presença do Boston Celtics. Outro fato que chama a atenção é que das cinco partidas, quatro serão do Oeste:

Cleveland Cavaliers x New York Knicks

San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder

Houston Rockets x Los Angeles Lakers

Dallas Mavericks x Golden State Warriors

Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets

A NBA, no entanto, repete alguns times, como Cavs e Knicks no Leste, além de Mavs, Spurs, Nuggets, Warriors, Lakers e Timberwolves em 2025/26.

A ausência do Philadelphia 76ers, especificamente, não chega a ser uma surpresa. Isso porque o time foi mal na última temporada da NBA e já tem problemas para 2025/26. Joel Embiid e Paul George, por exemplo, estão fora por tempo indeterminado. Enquanto o pivô sofre com dores no joelho e ainda não voltou a treinar, George se machucou nas férias da liga.

Enquanto isso, o Milwaukee Bucks, outro time que sempre estava na Rodada de Natal da NBA, não vai jogar a de 2025/26 pelo segundo ano consecutivo. As grandes ausências ficam mais por conta do Indiana Pacers, finalista de 2024/25 e do Celtics, campeão de 2024. Afinal, os dois times perderam jogadores importantes para a próxima campanha.

Por outro lado, Warriors e Lakers, que estão sempre nos jogos de abertura, também estarão na especial de Natal. Mas os dois times estão com alguns problemas.

O Warriors ainda não fez nenhuma contratação na agência livre da NBA, enquanto o Lakers deve ter o último ano de LeBron James com a camisa da equipe. Ele tem contrato expirante pela primeira vez na carreira, o que gerou o rumor de que ele poderia sair antes mesmo do início de 2025/26.

A pré-temporada da NBA começa no dia 2 de outubro, enquanto os times começam a se apresentar no dia 23 de setembro. Os jogos amistosos vão até o dia 17 de outubro.

