Seleção dos EUA divulga convocados para Copa América

A USA Basketball, entidade responsável pela seleção de basquete dos EUA, divulgou os convocados para a Copa América 2025. Doze atletas foram chamados. Além disso, o ex-técnico do Houston Rockets, Stephen Silas, será o comandante da equipe.

A Copa América vai ocorrer entre os dias 22 e 31 de agosto, em Manágua, na Nicarágua. O torneio, aliás, marca o início do ciclo olímpico Los Angeles 2028. No entanto, a USA Basketball deixou os astros da NBA de fora da competição continental. Assim, uma equipe alternativa vai para a Nicarágua.

Os 12 atletas chamados participarão do período de treinos entre 12 e 18 de agosto, em Miami. De acordo com a USA Basketball, todos eles possuem experiência na NBA, G League (Liga de Desenvolvimento) e basquete FIBA.

O destaque da seleção dos EUA é Jerian Grant, do Panathinaikos (Grécia). O armador, que é irmão mais velho do ala Jerami Grant, do Portland Trail Blazers, foi campeão da EuroLiga pelo time grego em 2024. Já na NBA, o especialista defensivo atuou por Chicago Bulls, New York Knicks, Orlando Magic e Washington Wizards.

Além disso, a média de idade dos convocados pela seleção dos EUA para Copa América é de 30,1 anos. Oito dos 12 jogadores têm pelo menos 30 anos. Portanto, um elenco experiente. Os estadunidenses, aliás, são os maiores campeões do torneio, com sete conquistas. Mas a última delas foi em 2017, quando bateu a Argentina na final por 81 a 76.

Na última edição da Copa América, que ocorreu em Recife, a seleção dos EUA também levou um time alternativo. Apenas um atleta do elenco atual (Elijah Pemberton) esteve no Brasil. Dessa forma, os estadunidenses levaram apenas a medalha de bronze. Já o ouro ficou com os argentinos, que bateram o Brasil na decisão por 75 a 73.

Já na competição deste ano, a equipe estadunidense está no Grupo A, ao lado de Bahamas, Brasil e Uruguai. A estreia será contra os bahamenses, em 23 de agosto. No dia seguinte, o adversário será o Uruguai. E, por fim, a seleção dos EUA enfrenta o Brasil no dia 26 de agosto, na última rodada da primeira fase.

A Copa América 2025 terá a transmissão dos canais ESPN e da plataforma de streaming Disney+ para todo o país.

Formato da Copa América 2025

A competição terá três grupos. Durante a fase de classificação, cada equipe jogará contra as outras seleções de seu grupo. As duas melhores de cada chave, além das duas melhores terceiras, avançam para as quartas de final. Assim, as oito equipes serão classificadas de 1 a 8, de acordo com a posição final na fase de grupos.

Além disso, os vencedores das quartas de final seguirão para as semifinais, onde disputarão uma vaga no jogo pela medalha de ouro. Em contrapartida, as derrotadas competirão pelo bronze.

A: Brasil, Uruguai, Bahamas e EUA

B: Canadá, Porto Rico, Venezuela e Panamá

C: Nicarágua, Argentina, República Dominicana e Colômbia

Seleção dos EUA para a Copa América 2025

Armadores: Jerian Grant (Panathinaikos-Grécia, 32 anos), Speedy Smith (Turk Telekom-Turquia, 32 anos), Javonte Smart (Osceola Magic-G League, 26 anos) e Langston Galloway (Erokspor-Turquia, 33 anos)

Alas: Cam Reynolds (Maroussi-Grécia, 30 anos), Jarell Eddie (Peristeri-Grécia, 33 anos), Elijah Pemberton (MHP Ludwigsburg-Alemanha, 28 anos) e Jahmi’us Ramsey (Trieste-Itália, 24 anos)

Pivôs: Tyler Cavanaugh (Bahçesehir Koleji-Turquia, 27 anos), Robert Baker (New Zealand Breakers-Nova Zelândia, 31 anos), Jack Cooley (Ryukyu Golden Kings-Japão, 34 anos) e Zach Auguste (Seahorses Mikawa-Japão, 32 anos)

